FIMMA Brasil 2017 funcionará em novo horário

FIMMA

Com o objetivo de atender a uma solicitação dos expositores, a FIMMA Brasil 2017 vai funcionar em um novo horário: das 13h às 20h, como as principais feiras internacionais com foco em negócios.

A mudança se tornou possível a partir da compra de energia elétrica do mercado, através do programa “Mercado Livre de Energia do Brasil”.

Criado em 1995, ele visa estimular a livre concorrência e criar maior competitividade entre as empresas brasileiras, possibilitando a aquisição de energia elétrica de fornecedores do Sistema Integrado Nacional – SNI.

Com a compra da energia no mercado livre, a Feira terá diversos benefícios, como: redução de custos, negociação do preço, previsibilidade orçamentária, maior performance e rentabilidade, além de atender a critérios de sustentabilidade, em virtude de a contratação de energia ser oriunda de fontes renováveis, que reduzem a emissão de gases de efeito estufa.

Atualmente, existem mais de 1,8 mil consumidores utilizando este tipo de serviço no Brasil. “A FIMMA Brasil é reconhecida por investir em inovação, qualidade e renovação. A aquisição de energia elétrica do mercado livre é uma demonstração do cuidado que temos com essas questões”, afirma o presidente da Feira, Rogério Francio.

Promovida pela MOVERGS, a FIMMA Brasil 2017 acontece de 28 a 31 de março, em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul.

26/08/2016