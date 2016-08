Preaqueça o forno a 180° C. *-Preparo da massa: Misture numa tigela o açúcar de confeiteiro e a manteiga e, em seguida, adicione os ovos, o sal, a farinha de amêndoas. Trabalhe grosseiramente a massa. Misture a farinha peneirada. Com a ponta dos dedos, trabalhe grosseiramente a massa e depois achate-a com a palma da mão. Quando a massa estiver homogênea, faça uma bola com a massa e abra-a novamente. Ver toda a receita >>