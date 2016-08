Dia de Campo leva informações sobre Culturas de Inverno a produtores de Maracaju

Evento foi realizado pela Fundação MS na Unidade Experimental Fazenda Alegria

Com adesão de produtores, técnicos e acadêmicos, a Fundação MS realizou na última quinta-feira (25) o Dia de Campo Culturas de Inverno 2016, na Unidade Experimental Fazenda Alegria, em Maracaju-MS. O evento foi realizado em parceria com o Senar/MS, e levou aos participantes informações sobre o cultivo de trigo, triticale e aveia, culturas que servem como opções ao agricultor no período de inverno.

Para o presidente da Fundação MS, Luis Alberto Novaes Moraes, o Dia de Campo possibilita ao produtor rural ter acesso a várias opções de cultivo, com base na realidade de sua propriedade, podendo, assim, optar pelo material mais adequado. “A diversificação da produção é uma das formas de driblar os riscos próprios das atividades no campo, e este evento vem justamente para preencher esta lacuna, com informações atualizadas, frutos de um trabalho realizado em conjunto”, avalia.

O pesquisador da Fundação MS, Carlos Pitol, explicou durante o Dia de Campo que o inverno é propício para a rotação de culturas, e as variedades oferecidas ajudam a melhorar o sistema de produção. “Essas variedades ajudam a melhorar o solo, e o produtor pode fazer isso sem gastar muito dinheiro e, consequentemente, beneficiar a produção da safra seguinte. Muitos produtores poderiam optar por esse sistema de produção visando mais estabilidade em sua atividade”, comenta o especialista.

No caso da aveia branca, o pesquisador ressalta que ela auxilia a condição física do solo e pode resultar em ganhos voltados para as próximas safras de soja e milho, podendo ser utilizada também como forrageira. Ele cita, ainda, exemplos de outras culturas, como o nabo forrageiro, ervilhaca peluda e crambe, também comuns no período de inverno e que podem ser utilizadas como reciclador de nutrientes.

As culturas de trigo e triticale também são utilizadas para cobertura de solo neste período, com maiores possibilidades de ganhos econômicos. Ajudam, inclusive, no controle da buva e de outras plantas invasoras, que podem se desenvolver nesta época.

O Dia de Campo Culturas de Inverno contou com a participação da Fundação Meridional, Fundação Pró-Sementes e Biotrigo, que falaram sobre trigo e triticale; e palestra com o professor Dr. Luiz Carlos Ferreira de Souza, da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD), que abordou sobre as culturas de inverno e opções para rotação de culturas.

