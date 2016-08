Convidamos para a cobertura da pré-estreia do filme “O Roubo da Taça”, de Caito Ortiz, que será realizada na próxima terça, 30 de agosto, às 21h, no Kinoplex do RIOSUL Shopping Center . A sessão terá a presença do diretor, e do elenco: Paulo Tiefenthaler, Taís Araujo, Danilo Grangheia, Milhem Cortaz, Stepan Nercessian, Mr. Catra e Fábio Marcoff.

PRÉ-ESTREIA – O ROUBO DA TAÇA DATA: Terça, 30 de agosto HORÁRIO DE CHEGADA DA IMPRENSA: 20h HORÁRIO DA SESSÃO: 21h LOCAL: Kinoplex do RIOSUL Shopping Center (Lauro Müller, 116 – Piso G3 – Botafogo)

“O Roubo da Taça” tem estreia prevista no Brasil para 8 de setembro . O trailer oficial está neste link: https://www.youtube.com/watch?v=4P2qsnGOv28.

O filme é inspirado no célebre roubo da valiosa Taça Jules Rimet que foi dada ao Brasil em 1970 após a seleção de futebol conquistar a Copa do Mundo três vezes seguidas. Na versão oficial a taça foi derretida e os culpados foram presos, mas até hoje o episódio não foi completamente esclarecido e o destino da taça é alvo de várias especulações.

Na trama, Paulo Tiefenthaler(Larica Total) é o corretor de seguros Peralta que tem a absurda ideia de roubar a Taça do Tri para se livrar de dívidas de jogo, e Taís Araújo é sua mulher, Dolores, que vive pressionando para que ele tome um jeito na vida e acaba tendo que salvá-lo de suas trapalhadas. Também estão no elenco: Danilo Grangheia interpreta Borracha, o comparsa de Peralta; Milhem Cortaz é o investigador responsável por desvendar o crime; Stepan Nercessian é o presidente da CBF; Mr Catra é Albino, um comprador de ouro fanático por futebol; e Paulo Marcoff é o comerciante de outro.

Sinopse

“O Roubo da Taça” é uma comédia sobre um fato histórico muito conhecido, o roubo da cobiçada taça Jules Rimet, no Rio de Janeiro, em 1983. O corretor de seguros Peralta tem a ideia absurda de invadir a CBF e roubar a réplica desse tesouro nacional, para pagar uma dívida de jogo. Mas acaba levando a taça original, dando início a uma série de confusões inacreditáveis. O filme conta os detalhes dessa história… Afinal, o que realmente aconteceu naquele verão carioca?



Elenco

Paulo Tiefenthaler

Taís Araújo

Danilo Grangheia

Milhem Cortaz

Fábio Marcoff

Participação especial:

Stepan Nercessian

Hamilton Vaz Pereira

Mr. Catra

Leandro Firmino