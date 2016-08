Candidatos a prefeito da Capital partem para o ‘corpo a corpo’ neste sábado

Caminhadas e presença em eventos são os principais compromissos

Divulgação

Caminhadas e participação em eventos estão previstas para este sábado (27) nas agendas dos candidatos a prefeito de Campo Grande. Alguns dos concorrentes ao cargo também aproveitarão o feriadão para gravar os programas eleitorais, que começaram ir ao ar nesta sexta-feira (26), dia do aniversário de 117 anos da Capital.

Pela manhã, Athayde Nery (PPS) vai a evento na Associação Esportiva e Cultural Nipo Brasileira e grava sua participação no horário eleitoral gratuito e à tarde, ele tem reuniões com os candidatos a vereador.

Marcos Alex, do PT, faz caminhada no bairro Coophasul – no norte da Capital. À tarde, ele vai à Vila Romana – oeste da cidade – e ao bairro Nossa Senhora das Graças – também no norte. À noite, o candidato deve ir ao Sarobá, festa de rua realizada em Campo Grande.

Marcos Trad, que concorre ao cargo pelo PSD, gravará a propaganda eleitoral de TV e rádio, mas prevê gastar a sola do sapato caminhando pela avenida Júlio de Castilho, além de se reunir com lideranças indígenas pela manhã. À tarde, ele tem reunião com moradores dos bairros Jardim Aeroporto, Mata do Jacinto e Monte Líbano Noite Reunião com moradores dos bairros Cidade Morena, Tiradentes, Jardim Noroeste, Sóter e Centro.

Tentando a vaga de chefe do Executivo municipal pelo PSDB, Rose Modesto tem apenas uma agenda pública hoje, às 17h30, conforme a assessoria de imprensa dela. A candidata vai assistir a um treino de futebol americano, no bairro Mata do Jacinto – no leste da Capital.

O restante dos candidatos não enviou a agenda de campanha até a publicação desta matéria.