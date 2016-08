CLIMA| Sábado será de temperaturas em elevação e baixa umidade do ar

Instituto alerta para baixa umidade na Capital e região

Reprodução

Neste sábado a nebulosidade aumenta e o dia será de predomínio de sol entre nuvens e temperaturas elevadas em todo o estado. O Inmet (Instituto de Nacional de Meteorologia) alerta para que a umidade do ar estará abaixo de 30% à tarde na maior parte do estado, atingindo índices de 20 % em Campo Grande e em toda a região central de Mato Grosso do Sul.

As temperaturas seguem em elevação, com mínima de 20° e máxima de 32° na Capital. Na região do Pantanal, dia quente e sol entre nuvens, com mínima de 20° e máxima de 37°.

Na região Norte, onde estão localizados municípios como Coxim e Figueirão, mínima de 18° e máxima de 37°.