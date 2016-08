Empresa oferece suporte inédito para agronegócio

Integrando diversas soluções, a Smart Agro, recém lançada em 2016 no mercado, possui plataforma própria de serviços com objetivo de oferecer soluções sustentáveis na comercialização desde o início da negociação, até o pós-venda – um formato de suporte inédito no mercado agropecuário.

Muitos pecuaristas, principalmente os que possuem propriedade de pequeno e médio porte, sentem-se desamparados diante da necessidade de realizar algumas ações que não são pertinentes à sua atividade, mas, entretanto, são imprescindíveis para o sucesso da consolidação do negócio como: consultas cadastrais, apoio jurídico na formalização contratual, cobranças ou, até mesmo, suporte extrajudicial no caso de eventual inadimplência. A Smart Agro, de olho no extenso mercado composto pela pecuária bovina, equina, caprina, ovina e muares, espalhado por todo território brasileiro, chegou para oferecer serviços com soluções integradas para este cenário: plataforma online, transmissões ao vivo, assessoria pecuária, filmagens, apoio jurídico, cobrança no pós-venda, marketing e, mais recentemente, uma plataforma própria de leilões, que contará inclusive com um aplicativo completamente interativo, facilitando ainda mais a realização dos negócios.

Este é um formato inédito de atuação na pecuária. “Nosso grande diferencial é esta integração de soluções. Ao confiar na nossa atuação, o pecuarista pode se dedicar exclusivamente ao seu criatório, enquanto a Smart Agro administra outros assuntos, realizando desde a filmagem do seu animal, até a disponibilização comercial do mesmo em plataforma exclusiva de leilões online e virtuais, até a cobrança das parcelas e suporte extrajudicial, caso necessário”, ressalta Thiago Malzoni Monteiro, diretor da empresa. Ele complementa que a solução oferecida assegura que o pecuarista evite qualquer desconforto com seu cliente e público-alvo, prejudicial à relação comercial. “O cliente precisa apenas disponibilizar seus animais para venda, o suporte comercial e pós venda fica por nossa conta!”, ele assegura.

Nova plataforma de leilões

Chega ao mercado uma nova opção para os leilões agropecuários

Agregando mais uma solução imprescindível ao pecuarista, a Smart Agro lança neste mês durante a Expogenética 2016, que acontece em Uberaba/MG de 20 a 28 de agosto, sua nova plataforma própria de leilões, com objetivo de proporcionar um serviço inovador e completo. “Agora, pequenos, médios e grandes criadores podem acompanhar os Leilões Smart em uma plataforma online ou por meio de transmissões ao vivo, contar com assessoria externa e uma competente gestão de pagamentos”, ele explica.

A plataforma disponibilizará também o primeiro aplicativo interativo de leilões, no qual o pecuarista poderá dar lances e arrematar os animais em qualquer momento e de onde estiver. “Proporcionamos um ambiente seguro para o investimento, criando uma solução sustentável a longo prazo para consolidar de forma eficiente os negócios pecuários”, ele ressalta. “Atualmente os leilões não dispõe de um sistema efetivo de cobrança pós-leilão, gerando muitas vezes um inconveniente de cobrança entre os criadores e seus clientes”, complementa Thiago.

O diretor finaliza que a inovação de serviços para o mercado chega por completo, pois a empresa acaba de criar um programa de fidelidade inédito que irá bonificar os participantes dos leilões. “Ou seja, ganha quem vende e também quem compra”, finaliza o diretor, colocando-se a disposição para informações mais detalhadas sobre os produtos e serviços descritos acima.

