SAMU de Três Lagoas recebe nova viatura com UTI neonatal

A unidade móvel foi adquirida através de recurso de emenda parlamente e de verba própria do município

Com investimento de mais de R$ 230 mil a prefeita de Três Lagoas, Marcia Moura, através de repasse do Fundo de Saúde, referente à emenda parlamentar OGE/2015/FIS, entregou uma nova ambulância com UTI neonatal para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) na manhã desta sexta-feira (26).



No total, R$ 180 mil reais são provenientes do Fundo Especial de Saúde de Mato Grosso do Sul e outros R$ 50.641 do Fundo Municipal de Saúde, somando assim exatos R$ 230.641,00.



“Essa é mais uma conquista, afinal a responsabilidade por comprar essa ambulância não era para ser de emenda parlamentar e muito menos do Município, e sim do Ministério da Saúde que desde 2014 não nos envia uma unidade nova. Graças a essa emenda parlamentar e recursos do município conseguimos adquirir essa unidade que é a primeira com UTI neonatal”, ressaltou a secretária municipal de Saúde, Eliane Brilhante.

“Graça a essa nova viatura, que conseguimos com muito suor e esforço, poderemos dar melhor qualidade de atendimento a população, afinal agora poderemos fazer a manutenção das viaturas sem comprometer o fluxo de atendimento. Estou feliz e aliviada, pois sei da dificuldade que era para a população e principalmente para os servidores do SAMU trabalhar no limite”, comentou Marcia Moura.

Segundo o coordenador médico do SAMU, João Gabriel, é uma gratidão estar recebendo essa nova viatura. “Fazia muita falta e complicava muito nosso atendimento sem uma viatura a mais. Agora conseguiremos dar a devida manutenção nas viaturas sem precisar paralisar parte do serviço. Agora é esperar que outras viaturas venham no tempo certo e da fonte que, de fato, deve comprar”, ressaltou.

