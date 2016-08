Prefeita Marcia Moura entrega 88 óculos para beneficiários

Ação foi realizada na manhã desta sexta-feira (26), na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social

Assessoria de Comunicação / Fotos: Assessoria



Na manhã desta sexta-feira (26), a prefeita Marcia Moura esteve na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, onde entregou 88 óculos para os beneficiários dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS). A ação é promovida pela Prefeitura de Três Lagoas por meio de uma parceria entre as secretarias municipais de Assistência Social e Saúde.



Durante a sua fala, Marcia Moura disse que a entrega dos óculos representava o momento importante para constituição do benefício do cidadão. “Todos que estão aqui sairão enxergando melhor, pois a baixa visão pode vir por diversos fatores como a vinda da idade ou até por outros problemas. A entrega desses óculos é o exercício da cidadania para os nossos beneficiários”, disse.



Além disso, a prefeita parabenizou o trabalho da equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social e dos Cras que realizam o trabalho de cadastramento dos beneficiários e a Secretaria Municipal de Saúde pela liberação dos recursos para aquisição os óculos. “Nossos servidores dão os caminhos para os esclarecimentos de informação para cidadania e benefícios, que é direito de todos os cidadãos. As pessoas irão acolhê-los de coração aberto”, destacou.



A secretária municipal de Assistência Social, Lúcia Firmino, aproveitou o momento para apresentar a sua equipe, como também para ressaltar que a iniciativa é uma das poucas executadas no Estado. “Não conheço outro município de Mato Grosso do Sul que entrega gratuitamente óculos aos beneficiários. A nossa equipe organiza, cadastra e faz seleção de quem realmente precisa de óculos. Temos que agradecer a Prefeita Marcia Moura por incentivar esta ação”, destacou.



O evento contou com a presença dos representantes dos conselhos municipais de Assistência Social e Saúde; da diretora de Saúde Coletiva, Jane Martins, que no ato representou a secretária da pasta, Eliane Brilhante.

ENTREGA

Dos 88 óculos entregues, os beneficiários pertencem as seguintes unidades de CRAS: São João (09), Vila Piloto (19), Ruth Filgueiras (05), Ana Maria Moreira (17), Amélia Jorge de Oliveira (07), Interlagos (31).



Para receber os óculos, o beneficiário deve realizar todo procedimento de consulta e com a receita médica procurar uma unidade de atendimento (CRAS de referência) no seu território, no qual receberão todas as informações pertinentes à esta ação. Ressaltamos que todo o trabalho realizado envolve uma parceria entre Secretaria de Saúde e Assistência Social do nosso município.

Para mais informações, os beneficiários poderão procurar as unidades nos respectivos endereços:

CRAS São João – Rua Sebastião dos Santos, nº 80 – Santos Dumont

CRAS Vila Piloto – Rua 20, nº 160 – Vila Piloto I

CRAS Ruth Filgueiras – Rua Macapá, nº 908 – Guanabara

CRAS Ana Maria Moreira – Rua Rogaciano Garcia Moreira, nº 176 – Vila Verde

CRAS Amelia Jorge de Oliveira – Rua Antônio Estevão Leal, nº 1791 – Jardim Glória

CRAS Interlagos – Rua Bom Jesus, nº 309 – Lapa