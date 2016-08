Casa México encerra sua temporada no Rio de Janeiro, mas exposições culturais ficam em cartaz por mais tempo

Depois de 17 dias de operação, a Casa encerra as suas atividades, mas as três exposições continuam em cartaz. Agora, com mais calma e menos filas, os visitantes poderão ter acesso a um pouquinho de México na capital fluminense.

Confira a seguir:

*A Magia do Sorriso – mostra arqueológica que reúne peças pré-hispânicas com esculturas sorridentes (expressão atípica das imagens da época). Permanecerá em exibição até 2 de outubro.

*América Latina, Jogos Olímpicos: México 68 – Rio 2016 – exposição que retrata o design gráfico aplicado no “México 1968” e a dos “Jogos Olímpicos Rio 2016”. Fica aberta ao público até 18 de setembro.

*Frida e Eu – exposição audiovisual sobre a grande artista mexicana. Com diversas propostas interativas, promete fazer a alegria das crianças que visitarem o Museu Histórico Nacional. A exibição fica em cartaz até 02 de outubro.

O Museu Histórico Nacional, fica na Praça Mal. Âncora, s/n, no Centro do Rio de Janeiro, e fica aberto de terça-feira a sexta-feira das 10h00 as 17h30 e sábado e domingo – 14h00 as 18h00. Para ter acesso às exposições é necessário pagar a entrada do museu.

Para conhecer mais sobre o México, acesse: visitmexico.com.

Thaiane Nogueira