Sistema ERP da KPL é o escolhido para a operação online da marca Anna Pegova

São Paulo, 25 de agosto de 2016 – A rede de produtos e serviços cosméticos Anna Pegova é o novo cliente da KPL soluções para gestão de e-commerce, empresa do Mercado Livre.O sistema da KPL, totalmente integrado ao site de e-commerce AnnaPegova, automatizará dezenas de processos da operação, como digitação de pedidos, atualização de estoque, cadastro de produtos, entre outros. Outra solução que será implantada na operação é o KPL Hub, ferramenta que permite a integração do site a outros sistemas e a marketplaces.

“A aquisição de um sistema de gestão adaptado às necessidades do e-commerce permite ao lojista reduzir custos e aumentar a eficiência. Tudo depende do tipo de produto e do formato da operação, mas, a implantação do sistema pode reduzir o tempo de processamento interno de um pedido em até 50%”, afirma Fabiano Silva, diretor Comercial da KPL.

Além de agilizar o processo de venda online, o novo sistema ERP também trará ainda mais segurança para a operação online da marca de cosméticos, que nasceu em Paris na década de 40. “Esperamos contar com uma operação mais robusta e eficiente, ampliando nossa participação no e-commerce de produtos e serviços cosméticos”, diz Henri Robert Mouracade, diretor de e-Commerce da Anna Pegova.

Sobre a KPL

A KPL Soluções é uma empresa do Mercado Livre especializada em operações de comércio eletrônico. Há mais de dez anos atua de forma ativa no mercado, com clientes em todo território nacional, e é líder e referência em sistemas de gestão de e-commerce com soluções de ERP e BackOffice. A KPL conta com mais de 200 clientes ativos, com demandas e particularidades diferentes sendo atendidas por uma equipe de profissionais altamente qualificados.

Desde 2011 a KPL é mantenedora do projeto E-Commerce Brasil, e trabalha para fortalecer o mercado de comércio eletrônico brasileiro, promovendo palestras e produzindo artigos, consolidando-se como a maior especialista em operações de comércio eletrônico do país. A partir de 2014, a KPL passou também a apoiar a ABComm (Associação Brasileira de Comércio Eletrônico) como mantenedora, sendo o sócio-diretor da empresa, Fabiano Silva, responsável pela diretoria de Operações da Associação. Saiba mais em: http://www.kplsolucoes.com.br/

