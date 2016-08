Convite – Desempenho do Mercado Editorial na última década

Desempenho do Mercado Editorial

na última década

Domingo, 28 de agosto às 10h

Espaço Ignácio de Loyola Brandão – N010

24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo



A Câmara Brasileira do Livro e o Sindicato Nacional dos Editores de Livros convidam para a apresentação da série histórica (2006 – 2016) da PesquisaProdução e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, que será realizada domingo, 28 de agosto às 10h, no Espaço Ignácio de Loyola Brandão, da 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo.

Apresentação: Profª Leda Paulani e Mariana Bueno ( FIPE/USP)

