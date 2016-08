Confira todas as atividades com foco na Língua Portuguesa na 24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo

Confira todas as atividades sobre

a Língua Portuguesa na

24ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo Exposição Menas – O Certo do Errado, O Errado do Certo

Data: de 26 de agosto a 4 de setembro

Local: Estande da Comissão para a Promoção de Conteúdo em Língua Portuguesa (Rua H20) Divulgação internacional da língua portuguesa: cenário e ações

Data: 30 de agosto

Horário: 16h

Palestrantes: Gilvan Müller de Oliveira, Susanna Florissi e João Hilton Sayeg de Siqueira

Local: Estande Edições Sesc São Paulo (Rua G030) Literatura da Lusofonia em parceria com o Instituto Camões

Data: 30 de agosto

Horário: 17h

Palestrante: Manuel da Costa Pinto

Local: Estande Salão de Ideias (Rua H050) Reunião da Comissão para a Promoção de Conteúdo em Língua Portuguesa

Data: 31 de agosto

Horário: das 9h30 às 11h30

Local: Auditório Ignácio de Loyola Brandão (Rua N10)

Pauta:

O poder econômico internacional da Economia Criativa brasileira

Apresentação de Christiano Braga, gerente de Exportação da Apex Brasil

Internacionalização da Educação Superior Brasileira

Apresentação de Renee Zicman, diretora executiva da Associação Brasileira de Educação Internacional Cozinhando com Palavras com o chef Português Luís Simões, autor do livro Gastronomia da Lusofonia

Data: 1 de setembro

Horário: 20h

Palestrante: Luís Simões

Local: Cozinhando com Palavras (Rua L050) Exposição da Língua Portuguesa

Data: 2 de setembro

Horário: 11h

Palestrantes: Daniel Rangel, Antonio Carlos de Morais Sartini, Susanna Florissi e Guiomar de Grammont

Local: Salão de Ideias (Rua H050) Todos os eventos são abertos ao público.