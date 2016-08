Suspeito de clonar carros no RS é preso caçando Pokémons

Homem fazia parte de esquema de roubo e receptação de veículos na região Metropolitana do RS, segundo a polícia

Ananda Müller

Direto de Porto Alegre

27 ago 2016

Uma das maiores febres do momento, o jogo Pókemon Go terminou de forma inusitada para um suspeito de clonagem de veículos em Porto Alegre. A Polícia Civil prendeu no final da tarde da sexta-feira (26) um homem envolvido com um esquema de roubo, clonagem e receptação de veículos enquanto ele fazia uso do aplicativo. Conforme o registro policial, o homem, de 30 anos, se distraía com o jogo dentro de um Nissan Tida roubado quando foi abordado pela investigação.

Inicialmente, ele não percebeu a presença da polícia e tampouco reagiu à abordagem, facilitando o trabalho da equipe dos delegados Adriano Nonnenmacher e Marco Guns. A prisão do indivíduo acabou levando à descoberta de um esquema que atua em Porto Alegre e Cachoeirinha, na região Metropolitana, e já era investigado pelo Delegacia de Roubo de Veículos do Departamento de Investigação e Criminalística. Ele foi preso em flagrante e encaminhado para o sistema prisional de Porto Alegre.

