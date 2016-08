Michel Temer valida acordo mundial sobre clima

O presidente em exercício, Michel Temer, assinará nesta segunda-feira (29/08), às 16 horas, a ratificação do Acordo de Paris sobre mudança do clima. O ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, participará da cerimônia. O ato confirma a participação do Brasil no pacto em que 197 países reúnem esforços para conter o aquecimento global. O objetivo é desenvolver uma economia de baixo carbono e, com isso, frear o aumento da temperatura média do planeta.

Serviço:

Ratificação do Acordo de Paris

Data: Segunda-feira, dia 29 de agosto de 2016.

Horário: 16 horas

Local: Salão Oeste do Palácio do Planalto, em Brasília-DF.

Assessoria de Comunicação Social (Ascom/MMA):

(61) 2028-1227/ 1311/1437