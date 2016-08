Inscrições para concurso com salário de até 9 mil encerram dia 30

Com salários entre R$ 944,65 a R$ 9.745,02, a Prefeitura de Naviraí, distante 366 quilômetros de Campo Grande encerra na próxima terça-feira (30) as inScrições do concurso público para 122 vagas. As jornadas diárias são de 4h a 8 horas. As inscrições devem pelo site www.fapec.com . As taxas de participação são de R$ 50,00 a R$ 100,00.