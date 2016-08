Motorista fica desorientado após capotar veículo em estrada vicinal

Veículo ficou bastante danificado (Foto: Rádio Caçula News)

Um capotamento ocorrido neste sábado, em Três Lagoas – distante 338 km de Campo Grande, deixou o motorista ferido e desorientado.

De acordo com o site Rádio Caçula, Marcio Moisés da Silva (41) sofreu o acidente na região do Balneário Municipal, quando o Gol, com placas de São José do Rio Preto (SP) capotou durante uma conversão em uma estrada vicinal.

Outro motorista que passava pelo local acionou o Corpo de Bombeiros e prestou os primeiros socorros, mas foi agredido pela vítima do acidente, que aparentava estar desorientada. Quando a equipe de atendimento chegou ao local, encontrou o homem caminhando pela rodovia e desorientado.

O veículo ficou bastante danificado e as causas do acidente são investigadas, O homem foi encaminhado ao Hospital Auxiliadora e seu estado de saúde não foi divulgado.