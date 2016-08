PMA evita depredação de cardumes ao retirar do rio Ivinhema 0,3 km de espinhéis e 155 anzóis de galho

Campo Grande (MS) – Uma equipe da Polícia Militar Ambiental de Batayporã realizou operação no rio Ivinhema e retirou do rio ontem (27), 300 metros de espinhéis e 155 anzóis de galho. Os espinhéis com anzóis foram cortados, além dos anzóis de galho e os infratores que armaram os petrechos não foram encontrados.

Algumas pessoas armam esses petrechos proibidos e voltam pela madrugada somente para conferir, o que torna difícil a prisão desses infratores, porém, este tipo de fiscalização com retirada do material é fundamental, para a manutenção dos recursos pesqueiros. Esses materiais possuem alta capacidade de dizimar cardumes, por isso a importância da manutenção dos policiais nos rios para efetuar a retirada. Foram soltos em torno de 10 kg de peixes vivos que estavam presos aos anzóis.

Durante a fiscalização foram abordados 25 pescadores, mas todos estavam legalizados.

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL – PMMS

(Contato – MAJOR QUEIROZ) tel. – 3357-1500– 9905-7763 (vivo – Whats App)

9106-8628 (claro) – 8171-4270 (TIM) – 8475-0553 (oi)

Galeria de Imagens: PMAMS