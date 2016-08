Carro capota ao ser atingido por outro; motorista foge, mas acaba detido

Com a batida, o Sandero capotou e parou com as quatro rodas para cima. (Foto: Fernando Antunes)

Renault Sandero capotou hoje, em pela Avenida Afonso Pena, depois de ser atingido por um Audi, que avançou o sinal vermelho. O rapaz que causou o acidente tentou fugir, mas foi perseguido e capturado por outro motorista que passava pelo local.

O acidente ocorreu na manhã deste domingo (28), na esquina com a Rua 13 de Junho, em frente à Prefeitura de Campo Grande.

O motorista do Audi foi perseguido e detido na rua Arthur Jorge. (Foto: Fernando Antunes)

Conforme testemunhas, Renato Brum conduzia o Sandero pela Rua 13 de Junho, no sentido Centro/Bairro, e tinha como passageira a namorada. No cruzamento com a Afonso Pena, foi surpreendido pelo Audi, de cor preta, que furou o sinal vermelho e colidiu na lateral do carro dele.

Com a batida, o Sandero capotou. Renato não ficou ferido, mas a namorada, identificada apenas como Bruna, sofreu ferimentos e foi encaminhada para uma unidade de saúde.

Após o acidente, o motorista do Audi tentou fugir, mas foi perseguido pelo empresário Marcos Aurélio Rebello e um mototaxista, que presenciaram a batida.

O rapaz, que não teve a identidade divulgada, foi detido na Rua Arthur Jorge com a Joaquim Murtinho. “Parece que ele estava bêbado”, diz Marcos, que jogou o Golf, de cor Branca, na frente do Audi para pará-lo. A Polícia de Trânsito foi acionada e o rapaz encaminhado à delegacia.