Motociclista tenta ultrapassagem e morre após colidir de frente com carro

A moto que a vítima conduzia ficou totalmente destruída. (Foto: Corumbá Agora)

Marco Antônio Marquezine, 50 anos, morreu após colidir a moto que conduzia em um veículo, na noite de ontem (27), no anel rodoviário da BR-262, em Corumbá, distante 419 quilômetros de Campo Grande.

Conforme o site Corumbá Agora, a vítima seguia no sentido Centro/Bairro, quando tentou ultrapassar uma carreta, colidiu de frente contra um veículo Palio, de cor vermelha. O acidente foi em uma curva.

Com a batida, o motocicleta foi arremessado a cerca de 30 metros do ponto de colisão. Marco sofreu traumatismo craniano, múltiplas fraturas e dilaceração da perna esquerda. Ele morreu no local. O motorista e os quatro passageiros do veículo não ficaram feridos.

A polícia foi acionada e vai apurar as causas do acidente. O corpo foi encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) do município.