A Sua receita do dia

Difficuldade : Média Rendimento : 4 porções Custo : Acessível Preparação : 20 min Cozimento : 20 min Espera : 5 min 5 folhas de massa brick

2 berinjelas

1 limão

Preaqueça o forno à 200°C. Descasque os dentes de alho e passe-os em um moedor. Lave as berinjelas. Use uma pequena faca para fazer diversos cortes na carne de berinjelas. Em seguida, enrole-as em papel alumínio e leve ao forno durante 1 hora. Após este tempo, retire as berinjelas e corte-as ao meio, utilizando uma tábua. Retire a polpa da berinjela com uma colher e coloque em uma tigela. Corte o limão ao meio e esprema o suco sobre a polpa da berinjela. Adicione 1 colher (café) de óleo de gergelim, ½ colher (sopa) de azeite e o alho moído. Em seguida, misture e tempere com sal e pimenta a gosto. Coloque a manteiga em uma panela e deixe derreter em fogo baixo.