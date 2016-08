Temporal com ventos de 70 km/h e granizo está previsto para MS

Inmet fez alerta para 66 cidades do Estado

28 AGO 2016 – Por MARESSA MENDONÇA – Correio do Estado – 14h:36

O tempo vai mudar no Estado ainda hoje, conforme previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão é de pancadas de chuva com trovoadas, queda de granizo e rajadas de vento superiores a 70 km/h.

O alerta foi emitido para 66 cidades de Mato Grosso do Sul e só foram excluídos da lista municípios que ficam na região leste, como Três Lagoas, Inocência e Nova Andradina.

Conforme boletim divulgado pelo Inmet, esta mudança brusca no tempo será percebida com maior intensidade nas cidades da região central (Campo Grande, Sidrolândia) e sudoeste do Estado (Antônio João, Ponta Porã).

Ainda segundo o Inmet, a mudança é resultado de corrente de ar quente e úmida, vinda do norte, que provoca formação de áreas de pancadas de chuva e trovoadas.

O período mais crítico da tempestade, segundo o Inmet, deve ser na noite de hoje, até as 23h. Os perigos ocasionados por esse tipo de evento natural são queda de galhos e até de árvores, alagamentos e estragos em residências.

A previsão é que possa haver até 50 mm/dia de granizo em algumas áreas de Mato Grosso do Sul.

“Abrigue-se da chuva torrencial, que pode estar acompanhada de granizo. Não se abrigue debaixo de árvores, desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia e gás, não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda”, informou nota de alerta.

O telefone de Defesa Civil para informar casos de estragos é o 199 e o do Corpo de Bombeiros, 193.