Emboscada no Paraguai deixa oito militares de força especial mortos

Região onde o ataque aconteceu é a mesma onde opera o grupo armado EPP

28 AGO 2016 Por FOLHAPRESS 16h:57

A região onde o ataque aconteceu é a mesma onde opera o grupo armado EPP, informou neste sábado a imprensa local.

O ministro do interior, Francisco de Vargas, disse que o ataque aconteceu nas primeiras horas da manhã em uma estrada rural do Departamento de Concepción, na localidade de Arroyito, a 450 quilômetros ao norte de Assunção – área considerada de influência do grupo.

Segundo reportagens da mídia local, os mortos eram integrantes da Força tarefa Conjunta criada pelo governo em 2013 para combater o Exército do Povo Paraguaio, um pequeno grupo de esquerda que mantém sequestradas três pessoas e tem a ambição de se transformar em uma guerrilha semelhante às Farc colombiana.