Defesa e Renúncia….

Dizem nos bastidores que a presidenta afastada do PT Dilma Roussef vai fazer a sua defesa no Plenário do Senado Federal e depois responder às perguntas dos senadores ela fará uma grande surpresa. Dilma deve renunciar.

É Isso mesmo que vc está lendo. Muito embora a presidenta tenha afirmado que a renúncia não faz parte do seu calendário, ela deverá faze-lo devido essa opção preservar os seus direitos políticos os quais deverão ser cassados caso não o faça.

Dilma segundo assessores pretende disputar o Senado pelo Estado do Rio Grande do Sul em 2018 e para tanto deverá manter os seus direitos políticos. O próprio PT dá como certa a sua cassação já que o partido considera essa um Golpe e o Plenário do Senado Federal já mostrou isso quando houve aquela votação sobre a admissibilidade do Impeachement na apreciação do relatório do Senador Tucano Anastazia.

Certo ou errado vamos ver o que de fato vai acontecer. Dilma já está no Senado Federal e em instante começa a falar para uma platéia repleta de asseclas e opositores.

Ray Santos