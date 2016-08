Australiano Jonny Durand vence a primeira de sete etapas do Pré-Mundial de Voo Livre

Como previsto para todas as sete disputas do Pré-Mundial, a decolagem foi realizada na rampa do Vale do Paranã, em Formosa (GO), a 1.000 metros de altitude e a 92 km de Brasília, e neste primeiro dia o pouso foi feito na Lagoa da Embrapa, na cidade de Planaltina (DF). Entre quinta (1) e sábado (3), as asas pousarão todas as tardes na Esplanada dos Ministérios, nas proximidades do Museu da República, uma área central privilegiada para esta ação, única entre as grandes cidades do mundo.

Primeiro dos pilotos a completar a prova, o australiano Jonny Durand, número 1 do mundo, concluiu o trajeto em 2h26min39. Jonny chegou apenas 20 segundos à frente de Andre Wolf e 44 segundos antes de Olav Opsanger , o que mostra o equilíbrio da disputa. “A primeira prova foi muito boa para mim, após voar pouco mais de 100 km. As térmicas estavam bem fortes e muitas nuvens se formaram no decorrer do dia. Não poderia estar mais feliz com meu resultado obtido neste primeiro dia”, destacou Jonny.

Por ter o evento como um verdadeiro teste para o Mundial em 2017, o gaúcho André Wolf comemorou o feito, principalmente pelo resultado dos brasileiros. “Foi uma prova relativamente difícil e longa, com alguns momentos mais fracos, mas no geral tranquilo. Estamos voando pensando sempre em prol dos atletas da seleção brasileira, para nos prepararmos para o Mundial, porque queremos ganhar o título de novo, após vencermos em 1999. Neste ponto foi positivo, porque colocamos quatro pilotos do nosso País entre os dez primeiros e a pontuação acumulada será bem alta”, destacou André.

Glauco Pinto (BRA) e Thomas Weissenberger (AUT) completaram as cinco primeiras colocações do primeiro dia ao lado de Jonny, Andre e Olav. Em seguida passaram pelo goal Alvaro Sandoli (BRA), Wolfgang Siess (AUT), David Brito Filho (BRA), Davide Guiducci (ITA) e Rodolfo Gotes (MEX), complementando o top 10 da competição.

Competição feminina – Número 2 do mundo, a alemã Corinna foi a melhor mulher do dia, em30º lugar no geral. “No começo do dia as condições estavam muito boas para a prática do voo livre. Até aquele momento estava sendo o melhor dia que voei aqui em Brasília neste ano, porém era dia de prova e não fui tão rápida como eu gostaria. As nuvens vieram mais tarde e deixaram tudo nublado, mas de uma forma geral foi um dia bom para voar”, avaliou Corinna. “Espero que os dias continuem com bom clima e eu consiga ter um bom desempenho no restante do campeonato. E, que mais atletas consigam completar o goal”, completou a pilota, que assim como as demais mulheres não concluíram a disputa no primeiro dia.

Transmissão em tempo real– Todas as asas possuem um rastreador que envia informações em tempo real para o site, https://lt.flymaster.net/bs.php?grp=1740. Lá, o público pode saber a localização em tempo real, distância até o goal (término da prova) e o tempo de voo de cada um dos participantes inscritos na disputa.

Resultados completos – Os resultados divulgados até o momento são extra-oficiais. Até o fim do dia os resultados oficiais estarão disponíveis em: https://www.cvlb.com.br/compes/competicao-43.

Local ideal para a prática do voo livre – Conhecida mundialmente como a “Havaí do Voo Livre”, Brasília é um dos locais ideais para a prática do esporte no País. A cidade possui ventos predominantes do quadrante leste e o clima bastante seco nesta época do ano, que proporcionam voos fantásticos de até cinco horas de duração. As correntes térmicas são aproveitadas pelos pilotos para ganhar altura e realizar voos de até 170 km de distância, utilizando somente as forças da natureza.

O Campeonato Pré-Mundial de Voo Livre na modalidade asa delta, evento-teste para o Mundial programado para 6 a 19 de agosto de 2017 na Capital do País, é patrocinado pela Caixa e Governo Federal. Tem o apoio de Mormaii, Sol Paragliders, Eco Bocaina, Buriti Água, SuperAr Escola de Voo Livre, UTI Vida, SportFisio, Governo do Distrito Federal, Secretaria de Esporte, Prefeitura de Formosa, Força Aérea Brasileira e Corpo de Bombeiros de Goiás. Tem como hospital oficial HOME “Cuidando da saúde dos atletas”. A realização é da Confederação Brasileira de Voo Livre e Zenith Marketing.

Serviço:

Campeonato Pré-Mundial de Voo Livre

Data: 27 de agosto a 3 de setembro

Local: Decolagem da Rampa do Vale do Paranã, em Formosa (GO)

Pouso: região de Formosa até 31.08 e Esplanada dos Ministérios (de 1 a 3.09)

Mais informações:

Site: http://www.brasilia2017.com.br/

Facebook: www.facebook.com/Brasilia2017

