Agenda de Reinaldo para lançamento de obras é cancelada devido à chuva

A agenda que o governador Reinaldo Azambuja(PSDB) cumpria na manhã desta segunda-feira (29) em Dourados, a 233 km de Campo Grande, foi cancelada por causa da chuva que cai desde 3h30 da madrugada na segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul.

Reinaldo era esperado hoje em Dourados para lançamento das obras de urbanização do Núcleo Industrial, incluindo drenagem e asfalto, e de recapeamento da Avenida Hayel Bon Faker, uma das mais movimentadas da cidade e principal acesso para quem segue para a região sul do país e fronteira com o Paraguai.

Três solenidades estavam programadas, uma para 8h30 na MS-156, na entrada do núcleo industrial, onde Reinaldo assinaria ordens de serviço no valor de R$ 11,1 milhões, outra 9h30 na Rua João Pedro Gordim, esquina com a Rua Negreiros, na Vila Oliveira, para assinatura de ordens de serviço para asfalto e drenagem de águas pluviais em oito regiões da cidade e a terceira às 10h30, na Hayel Bon Faker com Rua Monte Castelo, onde o governador iria autorizar o recapeamento da avenida de 6,8 quilômetros.

As assessorias da prefeitura e do governo do Estado anunciaram o cancelamento por causa da chuva e até agora não existe previsão de outra data para o lançamento das obras.

De acordo com a Embrapa Agropecuária Oeste, a chuva acumulada desde a madrugada é de 3 milímetros. A temperatura é de 20 graus.