STI Telecom e Telairity formam parceria para vender codificadores Nexgen da Telairity no Brasil

A STI Telecom apresentará codificadores Telairity H.264/AVC na Feira SET EXPO 2016 em São Paulo

SANTA CLARA, Califórnia, 29 de agosto de 2016 – A STI Telecom, uma das maiores companhias de soluções para integradores de sistemas e comunicações via satélite que atende o mercado de broadcast no Brasil, formou uma parceria com a Telairity, a líder do setor de broadcast em tecnologia de codificação H.264/MPEG-4, para vender codificadores Nexgen no Brasil e por toda a América do Sul.

O anúncio foi feito hoje conjuntamente pelo Gerente Comercial da STI, Thiago Monteiro no Rio de Janeiro e pelo Vice-Presidente de Vendas da Telairity, Matt McKee em Santa Clara, Califórnia.

A STI Telecom exibirá a linha de codificadores Nexgen da Telairity, apresentando o versátil codificador de contribuição BE8600 1RU meia-largura, na feira SET EXPO 2016 em São Paulo, de 30 de agosto a 1 de setembro. O estande da STI é o de número #108A, localizado no Pavilhão Vermelho do Expo Center Norte.

O BE8600 é uma unidade leve, compacta e de baixa potência, dimensionado para ir a qualquer lugar com força e flexibilidade para realizar qualquer tarefa de codificação. Sistemas “companheiros” de meia-largura aumentam ainda mais sua versatilidade, incluindo um modulador para transmissão por RF e um emissor para transmissão OTT (over-the-top) por IP segura e confiável em qualquer formato padrão de transmissão.

A STI trabalha de perto com emissores de médio e grande portes, bem como com clientes menores, fornecendo um conjunto completo de serviços e equipamentos para produção e fornecimento de conteúdo. Localizada no centro do Rio de Janeiro, a STI também presta serviços de turn-around em seu próprio Teleporto, fornecendo cobertura para o Brasil, Américas e Europa.

O Gerente Comercial, Thiago Monteiro comentou, “Nossos clientes confiam em nós para fornecer-lhes equipamentos confiáveis e atualizáveis, garantidos por uma equipe de suporte que sabe como colocá-los rapidamente de volta no ar onde e quando qualquer problema ocorrer. Os codificadores da Telairity, com sua reputação de confiabilidade, qualidade e facilidade de uso, nos ajudam a realizar nossa principal missão de serviço e estamos muito satisfeitos por termos a Telairity como nossa fornecedora permanente de equipamentos de codificação”.

“Estamos muito felizes pela STI Telecom, uma das principais companhias de serviços de broadcast de toda a América do Sul, ter selecionado a Telairity como sua fornecedora de codificadores”, disse Matt McKee, Vice-Presidente de Vendas da Telairity. “O Brasil e a América do Sul, de uma forma mais ampla, é um dos mercados mais ativos de todo o mundo para a expansão dos serviços de vídeo, e estamos muito satisfeitos por termos sido aceitos como uma das principais fornecedoras de codificadores para a região”.

Fonte: Telairity