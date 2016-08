CLIMA| Segunda-feira amanhece com chuva e previsão é de queda nas temperaturas

Dia amanheceu chuvoso em Campo Grande.

Reprodução

A segunda-feira (29) amanheceu com mudança no tempo. O calor e tempo seco dão lugar a chuva e ao frio em todo o Mato Grosso do Sul, segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O clima começou a mudar no fim da tarde de ontem na região sul do Estado, com a chegada de chuva forte e vento. O Inmet emitiu dois alertas para todo o Estado hoje, um em relação a ocasião de tempestades e outro para o declínio acentuado das temperaturas.

Em Campo Grande, hoje o dia amanheceu com 20°C, mas a mínima deve cair aos 16°C. O tempo deve permanecer nublado a encoberto com pancadas de chuva e trovoadas, também há a possibilidade de queda de granizo.

Hoje o vento sopra de noroeste a sul, novamente com rajadas acima de 70 km/h. Nas regiões leste e sul a mínima cai a 13°C e o tempo permanece fechado. Chuva e frio também no Pantanal e no norte do Estado.