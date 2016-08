O Rappa traz para a Bahia canções inéditas do novo acústico

Salvador e Feira de Santana conhecerão repertório do DVD “O Rappa -Acústico Oficina Francisco Brennand”

Em outubro, Salvador e Feira de Santana recebem um dos shows mais esperados pelos baianos. O Rappa volta ao estado para apresentar o repertório do seu mais recente CD e DVD. Batizado de “O Rappa – Acústico Oficina Francisco Brennand“, este trabalho será apresentado em forma de show nos dias 21 e 22 de outubro, em Feira de Santana e Salvador respectivamente.

Para Salvador, os fãs podem adquirir a entrada nos Balcões de Ingressos e no site www.BilheteriaVirtual.com. A Arena, custa R$ 60 (meia), o camarote R$ 90 (meia) e o Lounge R$ 140 (valor único).

Os ingressos para a apresentação em Feira de Santana podem ser adquiridos nos Balcões de Ingressos Central Mix do Shopping Boulevard, Centro Comercial Maria Luíza, na bilheteria do Ária Hall ou pelo site www.BilheteriaVirtual.com. Os preços do 1º lote estão a R$60 a meia de pista e R$ 120 a meia do camarote.

Para a nova turnê, a banda não perde sua essência, motivo pelo qual uma verdadeira “horda” de fãs cruza o país com suas letras na ponta da língua. “É um acústico diferente, pra cima.” Define Falcão. Na capital baiana, o show acontece no Wet’n Wild e em Feira de Santana no Ária Hall.

O RAPPA

Fortalecidos pelo reconhecimento nos palcos (dos quais praticamente nunca saíram), O Rappa entrou para o seleto grupo de bandas que transcenderam seus 20 anos de estrada. Com mais de três milhões de discos vendidos em sua carreira, O Rappa, formado por Marcelo Falcão, Lauro Farias, Marcelo Lobato e Xandão, hoje é uma banda que representa o grito das ruas, as emoções do cotidiano difícil, o apreço pela vida digna. São 10 álbuns lançados, muitos prêmios conseguidos (são recorde de prêmios em videoclipes até hoje) e diversos discos de ouro, platina e diamante, além de muita história para contar.

O mais novo capítulo aconteceu em Recife, cidade com que a banda tem uma relação desde os tempos do Festival Abril Pro Rock e que se mantém até hoje com o sucesso absoluto dos últimos shows na região, como o do Marco Zero, durante o Carnaval de 2015.

Recentemente, O Rappa lançou um CD e DVD ao vivo gravado na Oficina Brennand, em Recife. Os quatro integrantes se apresentam numa lindíssima galeria de arte a céu aberto, que pela primeira vez recebeu um show deste porte, para gravar o primeiro eletroacústico do grupo.

O repertório traz 17 músicas, incluindo quatro inéditas e clássicos dos álbuns “Nunca Tem Fim” e “Sete Vezes”, sem deixar de fora hits da carreira do grupo. A histórica oficina abriga as criações do escultor e artista plástico Francisco Brennand, de 89 anos, que esteve presente nas gravações e deu sua “benção” ao novo projeto d’O Rappa.

Neste CD e DVD, o grupo usa instrumentos diferentes nos arranjos, como uma guitarra de 12 cordas, clavinete, piano elétrico, escaleta e os steeldrums (tambores de aço), muito usados na música caribenha. “Uma coisa mais crua, mas sem perder a identidade do nosso som”, afirma o guitarrista Xandão, em texto divulgado para a imprensa. O DVD dirigido por Lírio Ferreira (O Baile Perfumado) é filmado de forma diferente, com cenários que se seguem em diferentes lugares de Recife, e também em intimidades de palco, camarim e barco. Um registro histórico muito interessante, pela riqueza das obras e palavras de Brennand que transcendem o seu tempo, e pela riqueza artística d’O Rappa e seus convidados especiais da região (rapper RAPadura, Rafinha Bravoz e de João do Pife e Marcos do Pífano).

Por sua coerência musical e postura engajada, O Rappa permanece sendo uma das mais influentes e respeitadas bandas da música brasileira contemporânea. Seus integrantes têm lutado contra a desigualdade social, atuando em diversas frentes, seja no financiamento de projetos que estimulem a inclusão de jovens colocados à margem da sociedade ou no recrutamento de atores de comunidades carentes para participar de seus clipes.

Serviço

O RAPPA EM FEIRA DE SANTANA

Data: 21 de outubro

Local: Ária Hall

Abertura dos portões: 21h

Show d’O Rappa: 00h

Ingressos 1º lote:

Pista: R$60 (meia) e R$120 (inteira)

Camarote R$ 120 (meia) e R$ 240 (inteira)

Pontos de venda:

*Balcões de Ingressos Central Mix (Shopping Boulevard e Centro Comercial Maria Luíza)

*Bilheteria do Ária Hall

*Site www.BilheteriaVirtual.com

Forma de Pagamento

*Site: cartões de crédito Hipercard, Visa, Master e Diners.

*Pontos de venda físicos: dinheiro, cartões de débito e crédito das bandeiras Visa, Master, Hipercard e Dinners.

Parcelamento: 3 vezes sem juros por tempo limitado

Informações: (75) 3603.8020 / www.arteproducoes.com

Classificação : 14 anos

Realização: Arte Produções e Central Mix

O RAPPA EM SALVADOR

Data: 22 de outubro

Local: Wet’n Wild

Endereço: Av. Luís Viana, 280, Paralela

Abertura dos portões: 20h

Show de abertura: Rapadura Xique-Chico

Show d’O Rappa : 00h

Ingressos 1º lote:

Arena R$60 (meia) e R$120 (inteira)

Camarote R$90 (meia) e R$180 (inteira)

Lounge 140 (valor único)

Pontos de venda:

*Site www.BilheteriaVirtual.com

Balcões de Ingressos:

*Sem taxa de conveniência:

– Shopping Paralela 1º piso

*Com taxa de conveniência de R$ 3,00

– Shopping da Bahia 2º piso

– Shopping Bella Vista 1º piso

– Shopping Salvador térreo

– Shopping Salvador Norte 1º piso

– Shopping Lapa 2º piso

– Shopping Piedade 2º piso

Formas de pagamento:

*Site: cartões de crédito Hipercard, Visa, Master e Diners.

*Pontos de venda físicos: dinheiro, cartões de débito e crédito das bandeiras Visa, Master, Hipercard e Dinners.

Parcelamento: 3 vezes sem juros por tempo limitado.

Informações: (71) 3032.0083 / www.arteproducoes.com

Classificação: 16 anos

Realização: Arte Produções

Fonte: Laboratório de Notícias