Capture clientes com o Pokémon Go

Brasília, (DF) – Disponível no Brasil desde o início do mês, o jogo Pokémon Go é uma febre mundial. Antes mesmo de ser lançado no Brasil, já tinha sido baixado por mais de 100 milhões de pessoas e logo vamos nos acostumar a ver crianças, jovens e adultos apontando seus smartphones por aí. Por que, então, não aproveitar a onda para turbinar suas vendas e atrair jogadores? Como chegou há pouco tempo, poucas informações estão disponíveis sobre essa novidade, mas não dá para dispensar esta oportunidade.

A distribuição dos monstrinhos é aleatória, não dá para prever se haverá algum no seu estabelecimento ou nos arredores. Mesmo assim, você pode atrair os jogadores para consumirem seus produtos ou serviços. “Antes de tudo, os empresários devem avaliar se querem atrair esse perfil de público. As informações sobre como aproveitar essa onda tendem a aumentar. Ficaremos de olho para que os pequenos negócios tirem o máximo proveito do Pokémon Go e do que sua tecnologia pode trazer de valioso para os empreendedores”, afirma Hugo Cardoso, analista de atendimento do Sebrae.

Seguem algumas sugestões:

Tire fotos dos Pokémon em seu estabelecimento.

Caso apareça algum bichinho perto do seu negócio, tire uma foto dele e poste nas redes sociais, avisando que eles estão por perto. Isso pode atrair mais pessoas para a rua em que seu negócio se encontra. Quanto mais raro o Pokémon, melhor!

Promova sua empresa nas redes sociais.

Já imaginou como seria trocar uma foto de um jogador, dentro da sua loja, por um desconto em determinado item? E que tal premiar a foto mais curtida de um Pokémon junto à sua marca? Aqui, a ideia é incentivar os jogadores a marcarem sua loja nos seus posts pessoais e oferecer-lhes facilidades.

Identifique seu negócio com os diferentes times.

Existem pontos específicos nas cidades, chamados de pokéstops e ginásios. Nos pokéstops, os jogadores podem obter itens de jogo, como as pokébolas, que são utilizadas para a captura de Pokémons. Nos ginásios, as equipes se enfrentam para conquistar aquele local. Os jogadores devem procurar esses pontos na cidade e cabe a cada empreendedor criar a melhor forma de atrair esse movimento para seu empreendimento. Por exemplo, é possível realizar promoções para jogadores de determinado time (os jogadores são divididos em times, nas cores azul, vermelha e amarela). Outra sugestão: oferecer sobremesa de cortesia (ou outro mimo) aos jogadores do time azul, nas segundas-feiras.

Acione o lure

Caso o seu empreendimento esteja perto de um pokéstop, fique atento ao lure Pokémon, ou o acione você mesmo. O lure aumentará a quantidade de Pokémons que irão aparecer nos arredores e os jogadores que estiverem por perto podem ser atraídos para o seu estabelecimento. Esse é o momento de promover sua empresa e demonstrar seu apoio aos jogadores.

Ajude os jogadores!

Oferecer tomada para a recarga de celulares e até serviço de motorista para os caçadores são iniciativas que podem atrair novos clientes para o seu estabelecimento.

Mantenha clara a sinalização

Ao jogar no celular, os jogadores costumam ficar mais atentos à tela do smartphone do que à rua. Faça sinalizações sonoras ou na calçada como forma de potencializar seus resultados.

Fonte: Imprensa Social do Sebrae