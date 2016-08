Nesta quinta-feira (dia 1º), em Porto Alegre, Simpósio SAE BRASIL discutirá agricultura 4.0

A otimização das operações no campo avança com a chamada Agricultura 4.0, caracterizada pela conectividade entre máquinas e pela interdependência dos processos de produção. Discutir as inovações tecnológicas e perspectivas agroeconômicas é a proposta do 8º Simpósio SAE BRASIL de Máquinas Agrícolas, que será realizado nesta quinta-feira (dia 1º), na FIERGS (Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul), em Porto Alegre.

Principal evento voltado aos profissionais que desenvolvem tecnologias de máquinas agrícolas no Brasil, o simpósio receberá fabricantes, montadoras, entidades setoriais, consultorias e governo em programa que pela primeira vez incluirá visão do panorama político.

PROGRAMAÇÃO – Pela manhã, especialistas focarão tendências de mercado e perspectivas agroeconômicas. “O mercado de máquinas agrícolas começa a sinalizar retomada de vendas, muito impulsionada pela valorização das commodities agrícolas. Expectativa é que este processo tome maior impulso neste segundo semestre”, adianta Daniel Zacher, chairperson do simpósio.

Luiz Carlos Corrêa Carvalho, presidente da Abag (Associação Brasileira do Agronegócio), falará sobre perspectivas do setor no Brasil e no mundo. Carlos Cogo, um dos consultores mais conceituados na área de agrobusiness no Mercosul, analisará perspectivas para a próxima safra com base em boletim do USDA (Departamento de Agricultura dos Estados Unidos) sobre o nível dos estoques.

Em seguida, diretores comerciais das principais fabricantes do setor, como AGCO, Agrale e John Deere, irão compartilhar a temperatura do segmento no mercado.

TECNOLOGIA – À tarde, executivos de montadoras e fornecedores abordarão avanços tecnológicos. “O mote serão as inovações em conectividade e as tecnologias de telemática em máquinas agrícolas, que representam nova fronteira no uso mais eficiente dos equipamentos e contribuição significativa para os sucessivos ganhos de produtividade no campo”, comenta o engenheiro.

Organizado pela Seção Regional Porto Alegre da SAE BRASIL, que tem direção do engenheiro Elton Antonello, o encontro também contará com mostra tecnológica com as mais recentes tecnologias. Entre as empresas expositoras estarão Braslux, CBMM, Crea, ESI Group, ESSS/ Integral PLM, Hella, Nexteer, Produttare, Sinalsul, SkyDrones Tecnologia Avionica, Spectris/ HBM, Staubli, Timken, Tryber e Tuzzi.

O 8º Simpósio SAE BRASIL de Máquinas Agrícolas é patrocinado pela AGCO, BorgWarner, Bosch, CBMM, ESSS, FPT Industrial, Hella, Jacto, Perkins, Schaeffler Brasil, Smarttech e Tuzzi. Também recebe apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Abimaq, ABNT, IQA, Sindipeças, A Granja, Agri World, Agro DBO, Cultivar, Jornal A Vindima, Máquinas & Inovações Agrícolas e Revista Rural.

“Os simpósios da SAE BRASIL elevam o debate, aprofundam o conhecimento tecnológico e preparam os profissionais da engenharia para os desafios competitivos atuais e futuros”, afirma Frank Sowade, presidente da SAE BRASIL.

PROGRAMAÇÃO

08h15 – Solenidade de Abertura.

08h45 – Palestra “Perspectivas do Agronegócio no Cenário Brasileiro e Internacional”, com Luiz Carlos Correa Carvalho, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (ABAG).

09h35 – Palestra “O Agronegócio Mundial e Brasileiro: Perfil Atual e Tendências de Longo Prazo”, com Carlos Cogo, sócio-diretor da Carlos Cogo Consultoria Agroeconômica.

10h25 – Debate mediado por Kellen Severo, apresentadora e editora-chefe do Mercado & Cia no Canal Rural.

11h35 – Painel “Visão dos Fabricantes de Máquinas Agrícolas para o mercado 2016/17”, com Rodrigo Bonato, diretor de Vendas da John Deere Brasil; Eduardo Nunes, gerente de Vendas de Tratores da Agrale; Rafael Miotto, diretor de Planejamento de Portfólio de Produto da CNH Industrial para América Latina; Márcio Fülber, diretor comercial da Stara; e Orlando Capelossa Silva, vice-presidente de Vendas para América do Sul da AGCO. Debate mediado por Kellen Severo, apresentadora e editora-chefe do Mercado & Cia no Canal Rural.

14h – Palestra “Modularização como Facilitador de Desenvolvimento de Produto”, com Alexandre Baroni, consultor associado da Produttare.

14h25 – Sessão de perguntas mediada pelo consultor Ingomar Reinoldo Goltz.

14h45 – Painel “Tecnologias de Conectividade e Avanços na Telemática em Máquinas e Implementos Agrícolas”, com José Carlos Bueno, gerente regional de Vendas da Trimble; Matt Rushing, VP Global de Marketing para Conectividade da AGCO; e Christiano Blume, fundador e consultor sênior em Telemática Automotiva da CBlume Conectividade & Estratégia. Debate mediado por Amilcar Silva Centeno, sócio diretor da Centeno Consultoria.

17h20 – Sessão de Encerramento.

8º Simpósio SAE BRASIL de Máquinas Agrícolas

Data: 1º de setembro, das 8h às 17h30

Local: FIERGS (Centro de Convenções) – avenida Assis Brasil, 8787, Porto Alegre – RS

Fonte: Companhia SAE-Brasil