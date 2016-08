RIO VERDE| Segurança de prefeito envolvido em homicídio [VÍDEO]

Divulgação

O sargento da polícia Militar Carlos Alberto da Rocha, de 52 anos, matou o jovem João Victor Rosa após uma discussão banal sobre política. Rocha, que é apontado como segurança particular do prefeito Mario Kruger, deu dois tiros no jovem que é filho de Nilson Rosa, coordenador de campanha de Zé de Oliveira, que disputa a prefeitura pelo PMDB.