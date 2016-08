Fluke disponibiliza completo portfólio de ferramentas intrinsecamente seguras para ambientes de risco

A Fluke Corporation, líder global na fabricação de ferramentas de teste e medição, desenvolveu uma linha completa de equipamentos intrinsecamente seguros, adequados para qualquer indústria que mantenha ambientes em que gases ou vapores explosivos possam estar presentes. Garantindo assim a segurança no ambiente de trabalho com ferramentas em conformidade com regulamentos e diretrizes aprovadas pelo INMETRO.

De acordo com Poliana Lanari, Diretora Geral da Fluke do Brasil, o portfólio foi especialmente desenvolvido para atender os rígidos padrões de segurança em zonas de perigo. “Nossas soluções são referência no mercado porque auxiliam os profissionais a vencerem os desafios diários de manter a estabilidade de operações contínuas sem sacrificar a segurança”, enfatiza.

Composta por ferramentas robustas e capazes de oferecer medições precisas e consistentes, a linha Ex inclui multímetros digitais, calibradores de pressão e temperatura, termômetros infravermelhos todos especialmente desenvolvidos para não possibilitar a ignição em materiais inflamáveis (gases ou partículas de poeira) e em atmosferas potencialmente explosivas. Além disso, as ferramentas intrinsecamente seguras da Fluke são capazes de fornecer dados que auxiliam na prevenção de possíveis falhas em equipamentos elétricos de rotação, antes que eles apresentem defeitos, assegurando produtividade e eliminado custos adicionais.

As ferramentas da família EX atendem os mais rígidos padrões de qualidade e segurança reconhecidos pela ATEX e IECEX. Confira os principais produtos:

Calibrador de processo 725Ex

O Calibrador de Processos Multifunções Intrinsecamente Seguro 725Ex é ao mesmo tempo potente e fácil de usar. Combinado a um dos (8) novos módulos de pressão Fluke 700PEx, o 725Ex é capaz de calibrar praticamente qualquer instrumento de processos que necessite de assistência numa área onde possam existir gases explosivos. Mede e detecta mA, volts, temperatura (RTDs e termopares), frequência, ohms e pressão, utilizando módulos de pressão opcionais. O visor bipartido do 725Ex permite visualizar simultaneamente valores de entrada e de saída. Para testes de válvulas e de I/P, pode detectar mA enquanto mede a pressão. Seus sistemas de controle simplificados, sem menus, facilitam a operação. Assim como as funções de memória tornam a configuração rápida e o design robusto permite trabalhar no máximo das capacidades.

Multímetro 28II-Ex

O Multímetro 28II-Ex é um poderoso equipamento intrinsecamente seguro que pode ser utilizado em IIC (gas), em zonas 1,2 e IIIC (poeira), assim como em zonas 21 e 22. Seja em ambientes do setor petrolífero, farmacêutico ou químico, todas as necessidades relacionadas a teste e troubleshooting estão empacotadas no mais resistente e robusto DMM intrinsecamente seguro que a Fluke jamais desenvolveu. O Fluke 28II-Ex é ainda à prova de água, poeira e queda. Com ele, o usuário estará capacitado a lidar com qualquer situação, dentro e fora de zonas perigosas, sem o comprometimento de conformidade ou performance.

Calibrador de Loop 707Ex

O 707EX é um calibrador de loop em mA, intrinsecamente seguro e rápido, para ser utilizado em áreas sujeitas ao perigo de explosão. O Fluke 707EX está certificado em conformidade com a diretiva ATEX (Ex II 2 G Ex ia IIC T4) nas Zonas 1 e 2.

Calibrador de pressão 721Ex

Ferramenta ideal para Calibração de pressão e medição de temperatura para aplicações de transferência de custódia de gás em atmosferas potencialmente explosivas. Com sensores duplos de pressão isolada, ele permite fazer medições de pressão estática e diferencial, simultaneamente na mesma ferramenta. O 721Ex pode ser configurado pela seleção de um sensor de baixa pressão de 16 psi (1,1 bar) ou 36 psi (2,48 bar) e, em seguida, pela adição de qualquer uma dentre 7 faixas de alta pressão, incluindo 100, 300, 500, 1.000, 1.500, 3.000 ou 5.000 psi (6,9, 20, 24,5, 69, 103,4, 200, 345 bar).

Termômetro Infravermelho 568Ex

O Termômetro infravermelho intrinsecamente seguro Fluke 568Ex é um produto que pode ser utilizado em ambientes perigosos de Classe I, Divisão 1 e Divisão 2 ou Zona 1 e 2, em qualquer lugar do mundo. O 568 Ex assegura ao usuário o mais alto nível de confiabilidade disponível hoje em ferramentas de teste. Com uma interface simples de usuário e menus com teclas de função, o Fluke 568 Ex torna mais fáceis até as medições mais complexas. Desde navegar e ajustar a emissividade rapidamente, salvar dados ou ligar e desligar alarmes, tudo pode ser feito com apenas alguns toques de botões. Em uma única ferramenta intrinsecamente segura certificada pelos grandes órgãos de classificação mundiais.

Sobre a Fluke

Fundada em 1948, a Fluke Corporation é líder mundial em ferramentas de teste eletrônico compactas e profissionais. Os clientes da Fluke são técnicos, engenheiros, eletricistas e meteorologistas que instalam, solucionam problemas e gerenciam equipamentos industriais, elétricos e eletrônicos e processos de calibração.

