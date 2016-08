Aprenda a higienizar escovas para cabelos

Acumular fios para realizar limpeza radical é erro grave

Limpar uma escova para cabelos com um acúmulo muito grande de fios é uma prática errada, uma vez que as escovas para cabelos requerem cuidados especiais. “Arrancar os fios de uma vez amolece as cerdas e danifica o produto”, ensina Marília Kikuchi, técnica de beleza da Condor, o maior fabricante de escovas no segmento de beleza do Brasil.

Confira abaixo algumas dicas de higienização:

– Para ter cerdas limpas e de maneira correta o ideal é retirar os fios presos, após cada escovação com o cabo do pente;

– Lave com cuidado para não danificar, com sabão neutro, água corrente e esfregue com um pincel macio ou escovinha apropriada para escovas;

– Se a sujeira estiver impregnada, coloque de molho de 15 a 30 minutos, lave, enxague e deixe secar naturalmente;

– Evite a secagem com secador ou estufa, pois compromete a qualidade e função do produto;

– A limpeza profunda da escova deve ser feita a cada 15 dias;

– Para cabelereiros o recomendável é que a limpeza seja feita semanalmente e seja seguido as orientações da coordenação de vigilância em saúde;

– Escova com base de madeira pode ser lavada por inteiro, já que a matéria-prima recebe tratamento para suportar a umidade;

– Escova com base metálica pode ser deixada de molho até 15 minutos e também ser lavada como a de madeira, mas é preciso enxugá-la com pano seco e secá-la para evitar oxidação;

– Escova com base de cerâmica devem ser higienizadas com um pano úmido e sabão neutro para não ocasionar o desgaste da cerâmica e não comprometer o armazenamento de calor que o produto possui no momento da secagem do cabelo;

– Escovas ionizadas e almofadadas não devem ser deixadas de molho, apenas lavadas em água corrente e devem ser completamente secas com pano.

– Após lavar a escova, deixe em local ventilado, espere secar e borrife álcool 70. Deixe secando.

Sobre a Condor

Beleza, Limpeza e Higiene Bucal são os três segmentos de negócios da Condor. A empresa fundada, em 1929, pelo imigrante alemão Augusto Emílio Klimmek, em São Bento do Sul, interior de Santa Catarina, lidera o mercado de escovas dentais infantis e escovas para cabelos. E segue firme no posicionamento de conquistar a liderança no setor de produtos “não químicos” no varejo de limpeza. Nesses 87 anos de operação, a Condor se tornou uma indústria de 53 mil metros quadrados de área construída, distribuídos em duas unidades na cidade catarinense. Seus 1.200 funcionários se revezam em turnos na produção de vassouras, esfregões, rodos, baldes, pás, escovas dentais e para cabelos, esponjas e muitas linhas de utilidades para o lar. Os produtos com a marca Condor são desenvolvidos para proporcionar bem-estar e saúde para toda família.

