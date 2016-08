42ª edição do Nederburg Auction, maior leilão de vinhos do Novo Mundo acontece em setembro

Grupo de juízes deste ano tem presença global e consiste em seis Masters of Wine (MW), o mais alto nível de conhecimento profissional na indústria. Além disso, pela primeira vez, a nova edição do evento conta com parceria de duas casas de leilão, Christie’s e Bonham’s

Nos dias 16 e 17 de setembro, a vinícola da Nederburg, em Paarl, um dos locais mais tradicionais sul-africanos de produção de vinhos de alta qualidade, será mais uma vez palco para o anual leilão de Nederburg. Em seu 42º ano, o evento é a principal plataforma do país para a venda dos icônicos vinhos. Neste ano o tema da cerimônia é Herança – a África do Sul tem uma longa e ilustre história de vinificação e é esse legado, transmitido através de gerações e gerações, que inspirou a seleção dos vinhos.

Promovido pela vinícola Nederburg, uma das principais do país e criada em 1791, a primeira edição do leilão aconteceu em 1975, em conjunto com outras quatro vinícolas. Desde então, o número de participantes é cada vez maior. A coleção 2016 é composta de 73 vinhos tintos, 50 vinhos brancos, quatro Muscadets, 11 vinhos Noble Late Harvest, seis Portos e duas Méthode Cap Classique.

Um total de 79 vinícolas estão representadas, incluindo participantes de estreia como a Bayede!; Fable Vineyard; Glenelly; Jakobs Vinhedos; Vinhos de Kershaw; Kleinood; Seven Springs e Windmeul. Todos serão curados por oito juízes entre eles seis Masters of Wine (MW), oferecendo um amplo painel da vitivinicultura sul-africana. Tim Atkin MW (GB), premiado escritor com 31 anos de experiência, além de jurado será também o orador convidado do evento.

Pela primeira vez e para enriquecer ainda mais a 42ª edição do leilão de Nederburg, o evento traz a parceria de duas casas de leilão: Wine for Christie´s, representada pelo seu diretor e leiloeiro David Elswood; e a Bohams, que tem a frente Anthony Barne (MW).

Os consumidores e especialistas, além de degustar a bebida e dar os seus lances, podem também acompanhar, entre um pregão e outro, eventos que valorizam a cultura sul-africana.

Além disso, o leilão de Nederburg realiza uma ação beneficente, denominada Nederburg Charity, em que parte das vinícolas participantes doa rótulos especiais para a venda e este valor é revertido a instituições. Há 23 anos, este leilão beneficente investe em organizações de caridade locais nas áreas de saúde, desenvolvimento da juventude e educação. Este ano, como na última edição, o valor arrecadado será destinado à Fundação Hope Through Action e ao Centro Breytenbach, em Wellington.

Superando as expectativas a cada edição, o leilão tornou-se uma plataforma de expansão nacional e internacional dos vinhos sul-africanos. O evento ainda revela ao mundo o potencial da região como produtora de vinhos de qualidade e como indústria.

Confira a lista das vinícolas e seus respectivos rótulos que estarão à venda no leilão de Nederburg: www.nederburgauction.co.za/2016-wines-on-auction/

Sobre Nederburg

Nederburg é a vinícola líder e mais condecorada da África do Sul, tendo recebido mais prêmios internacionais e nacionais do que qualquer outra vinícola sul africana.

Principal marca de vinhos da Distell, Nederburg é exportada para os mais importantes mercados do Reino Unido, Europa, América do Norte e América Latina, onde vem construindo uma reputação de vinhos de estilo clássico com ricos sabores frutados. Seu crescente sucesso como uma marca global de estilo de vida é o resultado de uma estrutura que inclui permanente pesquisa viticultural e a implementação de técnicas pioneiras de viticultura, uvas de altíssima qualidade, um grande investimento em instalações para elaboração de vinho e uma rede internacional de distribuição e marketing.

Sobre a Distell

Maior produtora de vinhos e destilados da África do Sul, a Distell foi criada no ano 2000 a partir da fusão da Stellenbosch Farmers’ Winery (SFW – fundada em 1925) e Distillers Corporation (fundada em 1945). Sediada na cidade Sul-Africana Stellenbosch, a empresa é atualmente listada na bolsa de Johannesburg (JSE) e detém mais de 100 marcas de bebidas alcoólicas, liderando o mercado de vinhos, cidras e RTDs (Ready To Drink) em seu país de origem. Em franca expansão no mercado internacional, adquiriu em 2013 a escocesa Burn Stewart Distillers, incorporando todo o seu portfólio. A Distell está presente no Brasil desde 1994 com o licor Amarula; desde 2007 com os vinhos Nederburg além de ter em seu portfolio outras marcas de vinho como Fleur du Cap, Durbanville Hills, Obikwa, Two Oceans, entre outros.

