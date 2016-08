Deficiência auditiva é tema de debate amanhã na Bienal do Livro de SP

A Primavera Editorial preparou uma programação especial para a 24a Bienal Internacional de São Paulo. No dia, 30 de agosto (terça-feira), às 15 horas, Edison Rodrigues Filho, autor de O Tocaio e escritor finalista do Prêmio Jabuti, vai falar sobre a relação entre o escritor e o contexto social do país. O autor, que relaciona no livro capítulos importantes da história política do Brasil, falará também sobre como é o processo criativo de escrita dele e se o contexto político influencia nesse processo.

Mais tarde, às 19 horas, o público vai se divertir com Cris Bicudo, autora da obra Quem é essa tagarela. A autora apresenta sua história de forma divertida e inusitada. Com o foco na questão da deficiência auditiva, Cris consegue compor cada sentença de forma leve sobre os diversos acontecimentos que permearam sua vida.

No estande da Primavera Editorial, em parceria com a editora Empíreo, na 24a Bienal Internacional de São Paulo, tem lugar pra todo mundo! É que o espaço das editoras foi projetado com o objetivo de fazer os participantes se sentirem em casa. E é nesse ambiente poético e inspirador que vai rolar muito bate-papos sobre literatura, política, processo criativo e muito mais!

Os eventos, abertos ao público, terão a duração de uma hora e 15 minutos (30 minutos de bate-papo e 45 minutos para autógrafos). Haverá sorteio com distribuição de brindes 10 minutos antes do início de cada bate-papo.

O estande da Primavera Editorial está localizado Rua G estande 73.



