Faculdade de medicina no Paraguai prepara suas estruturas para receber alunos que querem cursar medicina

Nos últimos anos alunos brasileiros que buscam fazer medicina no exterior tem procurado conhecer o sistema de ensino paraguaio, e aproximadamente 10.000 alunos já estão estudando no pais, entre as diversas universidades que dispõe o curso de medicina a que mais se destaca é a Universidade Central Del Paraguai (UCP) que prepara suas estruturas para receber alunos que querem cursar medicina.

O que tem chamado atenção da classe acadêmica é a faculdade estar uma cidade fronteiriça praticamente não ter distancia do Brasil, divisa com Ponta Porá MS.

Além da fusão de matérias que são pilares das perguntas que são voltadas para o revalida, onde todo os esforços são para aprovação dos nossos alunos, a faculdade de medicina Central Del Paraguai destaca-se na matéria saúde publica MERCOSUL a qual é se torna um aglutinamento de varias matérias onde envolve SUS Brasileiro, medicina familiar, clinicas medicas e doenças tropicais, estas matérias são pilares das perguntas do revalida, sendo assim a melhor faculdade de medicina voltada para os brasileiros é sem duvida nenhuma a faculdade de Medicina da Universidade Central Del Paraguai que saiu na frente a agregou estes matérias importantes a serem estudado, ou seja! a aluno que estudar na Universidade Central Del Paraguai estará preparado para todas as dificuldades que enfrentará em seu caminho, junto com apoio de brasileiros que ocupam cargos diretivo na Universidad Central Del Paraguay e entendem de forma plena o seu sonho de ser tornar medico.

Quando se fala em estudar no exterior, se tem a ideia das dificuldades que podem encontrar, custo de vida, longe da família, mas na verdade a escolha é sua. Optando pela Universidade Central Del Paraguai na cidade de Pedro Juan Caballero, o aluno pode estudar em uma faculdade com instalações modernas e muito cômoda, com professores Paraguaios e alguns brasileiros que convalidaram os seus estudos e estão aptos ao trabalho de docente no País, cumprindo rigorosamente as leis educacionais paraguaias, sempre voltados ao compromisso e a responsabilidade de formarem grandes médicos, ministrando suas aulas não só no idioma espanhol, mas também reconhecendo o português devido ao pacto do MERCOSUL, com custo muito baixo em relação as faculdades brasileiras e com a facilidade de poder morar no Brasil em especial na cidade Ponta Porã Mato Grosso do Sul.

Quanto à malha curricular, pensando num diferencial para os brasileiros que estudam fora e que são tão discriminados por isso, a faculdade oferece uma formação voltada também para eles, ou seja, uma malha similar as de faculdades brasileiras sendo ministradas matérias como Medicina Familiar e Saúde Pública MERCOSUL, (com temas do SUS), sendo carga horária total 10.255 hs, sendo que, no Brasil é exigido 7.200 pelo revalida.

Informações com Karlos Bernardo fones 67/996770757 whatsapp vivo 67 3431-0553 e e-mail medicinakarlos@gmail.com, temos vagas abertas para alunos de 1ro, 2do, 3er, aceitando transferências da Bolívia e da Argentina.

O momento de pensar no futuro é agora, venha realizar seus sonhos, por isso a UCP quer junto com você construir sua formação em medicina e lhe proporcionar todos os benefícios que esta profissão trará para sua a vida e para as vidas que estarão em suas mãos.

Fonte: Medicina Karlos Comunicação