CPA-2 / 2º Batalhãode Três Lagoas comemora 26 anos com 1ª Corrida de Rua

Comemoração

A 1ª Corrida de Rua do 2º Batalhão de Policia Militar foi realizada no ultimo sábado, dia 27 de Agosto de 2016 no Município de Três Lagoas/ MS.

Com largada da corrida em comemoração ao 26º aniversário da unidade foi dada com tiros de fuzil (munição de festim) às 16 horas e os cerca de 300 participantes, das duas modalidades, 05 km e 10 km enfrentaram o calor de 34°C. Uma grande estrutura foi montada junto ao Centro Poliesportivo Professor Eduardo Antônio Milanez na Circular da Lagoa Maior, para receber a população, e também atletas inclusive vindos de outras cidades, como Campo Grande, Ribas do Rio Pardo e também do interior do Estado de São Paulo como Dracena, Lins entre outros.

Organização

O evento foi considerado um sucesso com a adesão da população e a colaboração dos parceiros da Polícia Militar dentro da Cidade como:A 2ª Cia de Infantaria do Exército Brasileiro, O 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar, a Secretária Municipal de Trânsito, aFundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, a Secretária Municipal de Esporte Juventude e Lazer as empresas Eldorado Brasil, Água Mineral Aquarela, Suco Prat’sPinduka Gráfica, Unimed, Rede de Supermercados Nova Estrela, Gold Art Visual e a Sanesul.Idealizado pelo TenCel PM José Aparecido de Moraes, comandante da Unidade e organizado pelo 1º Sgt C Rodrigues epelo Cb PM Berça, deverá entrar para o calendário anual de corridas do Município.

Solidariedade

Para o comandante, além de propiciar um contato maior da população com a Polícia Militar, disseminar o esporte o lazer e a saúde, outro importante ponto foi a arrecadação de 310 (trezentos e dez litros de leite) para o Lar dos Idosos EuripedesBarsanulpho. Já que para confirmar a participação e receber o kit da corrida, cada participante doou 1 litro de leite.

Classificação Geral

Geral Masculino 05 KM 1. Nº133 Maicon Dieferson Gomes /00h15min:53 2. Nº127 Michael de Paula Passos/00h:15min:53 3. Nº126 Diego Rafael B de Souza/00h:16min:06 4. Nº163 Marcelino Regis da Silva/00h:16min:17 5. Nº Eder Araujo Lima /00h:17min:28

Fonte: Assessoria de Comunicação do 2º BPM