Chás online

Moncloa Tea Boutique lança e-commerce com vendas para todo o Brasil

O consumo de chás está crescendo no Brasil* e com o público entendendo mais sobre esse assunto aumenta a procura por chás de qualidade. “Este processo é o mesmo que já aconteceu com o café, o vinho e a cerveja. A procura hoje é por chás melhores, mais elaborados e ao mesmo tempo naturais.”, explica Rodrigo Lopes, tea sommelier e sócio da Moncloa Tea Boutique.

Com essa procura em ascensão, a Moncloa Tea Boutique, que inaugurou a primeira loja em Curitiba em 2013, lançou um e-commerce com vendas para todo o Brasil. “Recebíamos muitos pedidos pelas redes sociais e e-mails de clientes de várias regiões do Brasil que não podiam ir até nossas lojas, ainda localizadas na região sul e agora chegando ao sudeste.”, justifica Lopes.

No e-commerce da Moncloa é possível encontrar cerca de 30 variedades de chás e infusões, acessórios para o consumo da bebida, cafés, chocolates e kits para presente.

Entre os produtos mais vendidos estão o prático copo infusor, que permite a visualização do processo de infusão, o Spice Chai, uma infusão com capim-limão, abacaxi, especiarias e coco, o Morocco Mint (chá verde e hortelã pimenta), os matchas (espécie de chá verde mais concentrado em pó) e o Bourbon Vanilla (chá pu-erh e baunilha).

*Segundo pesquisa da Euromonitor as vendas de chá no varejo brasileiro ultrapassaram a marca de R$ 1 bilhão em 2013 e tem expectativa de crescer 50% até 2018.

Sobre a Moncloa Tea Boutique

Inspirada no charme e design dos melhores chás da Europa e Estados Unidos, a Moncloa traz o conceito milenar do chá com uma releitura contemporânea em uma carta de chás composta de mais de 30 sabores de vários lugares do mundo. Nas lojas e quiosques com mesa a bebida é servida no local, nas opções quente e gelada e vendida em latas ou pacotes de 45g. Chocolates, bolachas, biscoitos, alfajores, waffles e quiches fazem parte do cardápio. Na boutique há também acessórios para o consumo da bebida, selecionados pela qualidade e pelo design. O nome é uma referência ao descolado bairro de Madri, na Espanha.

Serviço:

Moncloa Tea Boutique

Aeroporto de Congonhas – área de embarque I em frente ao portão 8

Horário de funcionamento: 7h às 22h (2ª a 2ª)

Balneário Shopping – Piso L2 Expansão (Av. Santa Catarina, 1 I Bairro dos Estados I Balneário Camboriú–SC)

Horário de funcionamento: 11h às 23h (2ª a sábado) e 14h às 21h (domingo).

Telefone: (47) 3062-7962

Beiramar Shopping – Piso L3 Loja 366 (Rua Bocaiúva, 2.468 I Centro I Florianópolis-SC)

Horário de funcionamento: 10h às 22h (2ª a sábado) e 14h às 20h (domingo).

Telefone: (48) 3012-3872

ParkShoppingBarigui – Piso Térreo Loja 1002 (Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza, 600 I Ecoville I Curitiba-PR

Horário de funcionamento: 11h às 23h (2ª a 6ª), 10h às 22h (sábado) e 14h às 20h (domingo).

Telefone: (41) 3317-6968

Pátio Batel – Piso L3 Loja 310 (Av. do Batel, 1868 I Batel I Curitiba-PR)

Horário de funcionamento: 10h às 22h (2ª a sábado) e 14h às 20h (domingos e feriados).

Telefone: (41) 3020-3414

Shopping Crystal – Piso L3 Loja 353 (Rua Comendador Araújo, 731 I Batel I Curitiba-PR)

Horário de funcionamento: 10h às 22h (2ª a sábado) e 14h às 20h (domingos e feriados).

Telefone: (41) 3023-8136

Shopping Mueller – Quiosque 118 Piso L3 Mateus Leme (Av. Cândido de Abreu, 127 I Centro Cívico I Curitiba-PR)

Horário de funcionamento: 10h às 22h (2ª a sábado) e 14h às 20h (domingos e feriados).

Telefone: (41) 3222-7008

Cartões de crédito: Visa, Mastercard, Diners, Hipercard e Cabal

Cartões de débito: Visa Electron, Maestro e Cabal

E-mail: contato@moncloa.com.br

Redes sociais: Facebook, Instagram,

www.moncloa.com.br

Redes sociais: Facebook, Instagram,

www.moncloa.com.br