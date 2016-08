Editora Record se surpreende com o sucesso do O Garoto do Cachecol Vermelho

Livro da Ana Beatriz Brandão esgota na pré-venda e vende mais de 500 exemplares na primeira sessão de autógrafos que aconteceu durante a 24ª Bienal do Livro de São Paulo

A jovem escritora Ana Beatriz Brandão, de apenas 16 anos, está em êxtase. O primeiro romance dela, O Garoto do Cachecol Vermelho, esgotou semana passada, período que estava na pré-venda. “Foi muita emoção ver na primeira sessão de autógrafos o livro na segunda edição antes mesmo do lançamento oficial. Ainda mais sabendo que com as vendas vamos beneficiar a Abrela”, comemorou Ana, que recebeu neste sábado, dia 27 de agosto, seus leitores no espaço da Record. Para dar conta da fila que estava dando voltas no estande, foram mais de duas horas de autógrafos. Até a escritora e blogueira Babi Dewet, passou para dar um abraço na Ana. Quem passava pela feira queria saber por que naquele calor havia tantas pessoas de cachecol vermelho e com caixinhas de lenço.

Na história, Melissa é uma garota linda, rica e mimada, que sempre consegue o que quer e tem todos na palma da mão. Ela acredita que a carreira de bailarina é a única coisa que realmente importa, porém, suas certezas são abaladas quando faz uma aposta com um garoto misterioso, que parece ter como objetivo virar sua vida de cabeça para baixo. De repente, Melissa se vê dividida entre dois caminhos: realizar seu maior sonho, pelo qual batalhou a vida inteira, ou viver um grande amor. Mas, não importa aonde ela vá, todas as direções apontam para o garoto do cachecol vermelho. Além de abordar termas importantes para os jovens, O Garoto do Cachecol Vermelho é um romance emocionante e surpreendente, e parte das vendas do livro serão revertidas para a Abrela (Associação Brasileira da Esclerose Lateral Amiotrófica), a fim de ajudar os pacientes da doença.

Ficha técnica:

O Garoto do Cachecol Vermelho

Formato: 16x23cm

Páginas: 294

ISBN: 978-85-7686-535-3

Preço: R$ 32,90

Sobre a autora:

Viver em um mundo cercado de magia – esse sempre foi o sonho de Ana Beatriz Brandão. Ela descobriu que era possível tornar isso realidade através da leitura quando conheceu O Pequeno Príncipe, aos cinco anos de idade.Targaryen, potterhead, narniana, semideusa e tributo, Ana vive muitas aventuras todos os dias. Aos treze anos, descobriu que contar histórias era sua paixão e desde então escreveu diversos livros, entre eles Sombra de um anjo e Caçadores de almas. Hoje, aos dezesseis, não se vê fazendo outra coisa na vida, mas, como todo adolescente em fase de vestibular, encontra-se indecisa entre design gráfico e artes plásticas, já que sua outra paixão é desenhar. Uma coisa é certa: não importa o caminho que Ana escolher, contar histórias sempre vai fazer parte da sua vida.