1º Encontro dos Filiados do Sindicato da Saúde é sucesso

Evento reuniu cerca de 100 pessoas entre filiados e familiares

Sábado, 27, foi realizado pelo Sindicato da Saúde de Três Lagoas o 1º Encontro de Filiados, o almoço reuniu a categoria da enfermagem para uma confraternização. Com o propósito de aproximar ainda mais os filiados do sindicato, o resultado do almoço foi positivo. “Foi um momento maravilhoso, pudemos desfrutar de muita descontração, conversa boa e animada. Esses trabalhadores merecem.”, finalizou João Carvalho, presidente do sindicato.

Com uma presença significativa de filiados outra edição deve acontecer em breve. “Ficamos muito felizes que eles tenham vindo e participado. Vamos repetir mais vezes esse encontro.” concluiu.

Fonte: 7-Even Comunicação