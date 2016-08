Gastronomia para todos os gostos é diferencial da CASA COR MS

De opções rápidas a receitas elaboradas, mostra é parada obrigatória no tour gastronômico campo-grandense

Quem visitar a CASA COR MS, além de conhecer os projetos de 41 dos profissionais mais renomados do estado, tem a possibilidade de fazer um tour gastronômico incrível.

Três dos 30 ambientes da mostra coroam a arte da gastronomia e o prazer da convivência na edição 2016. No Bar Balada, projetado pelas arquitetas Jussara e Deborah Nazareth, é possível saborear as delícias da fusão oriental e peruana do restaurante Imakay. Ceviches, sashimis, temakis e o Sushi Sophia, um de seus pratos mais famosos, são algumas das opções do cardápio. “Além disso, foi preparada uma carta com novos drinks, exclusiva para a CASA COR MS”, conta o chef Edu Rejala.

Para quem curte um clima mais descontraído, a Varanda Gourmet, assinada pela arquiteta Arielle Nogueira, o engenheiro civil Marcos Kayan e os designers de interiores Luciana Tenuta e Oderito Freitas é uma ótima pedida. Colorido e cheio de charme, o ambiente tem também um delicioso aroma de manga, que ajuda a abrir o apetite dos visitantes. Lá estão as gostosuras do Manga Park, uma das alternativas mais charmosas da cidade para quem procura uma comida rápida e com toque gourmet. Até essa quinta-feira, é possível escolher entre os sanduíches do No Francês, os sucos e drinks da Casa do Chef e do Henkks Bar e ainda as tortinhas bannof da Santa Banana. Na sexta, entram em cena as delícias da Comitiva do Zé e da Chocolo. Essas e outras opções do food park se revezarão durante os 45 dias da mostra.

No requintado Restaurante CASA COR, projetado pela arquiteta Sandra Madeira, é oferecido um cardápio especial preparado para a mostra. Além de um cardápio fixo, os visitantes poderão conferir ainda um projeto inédito em Mato Grosso do Sul, o Giro de Chefs. Nele sete nomes conhecidos da culinária regional se revezarão no comando das panelas, em cardápios especiais e exclusivos. O primeiro a iniciar os trabalhos é Marcílio Galeano, que apresentará suas receitas entre os dias 30 de agosto a 4 de setembro. “Procuro valorizar a cozinha de nossa terra e suas peculiaridades e é isso que pretendo apresentar em minhas receitas”, conta. Além de Marcílio, o Giro de Chefs contará nas próximas semanas com a presença de Dedê Cesco, Paulo Machado, Jean Charles Quesnelle, Gustavo Helney, Edu Rejala e Adriana Torres.

A programação e as opções da Varanda Gourmet e do Restaurante CASA COR estão disp

oníveis nas redes sociais da mostra: www.facebook.com/casacorms ou pelo Instagram @casacorms.

Serviço

A CASA COR MS vai até o dia 09 de outubro, na avenida Afonso Pena, 4025.

Horário: de terça a domingo, das 16 às 22 horas

Mais informações: www.casacor.com.br/matogrossodosul

Fonte: Contexto Mídia