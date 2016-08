Morre Gene Wilder, ator de A Fantástica Fábrica de Chocolate

Famosidades

29 ago 2016

O ator americano Gene Wilder, muito conhecido por seus papéis em comédias como “Primavera para Hitler” (1967) e “O Jovem Frankenstein” (1974) e suas clássicas colaborações com Mel Brooks, morreu nesta segunda-feira aos 83 anos em sua casa de Stamford no estado de Connecticut (Estados Unidos).



Eterno Willy Wonka Gene Wilder morre aos 83 anos

Foto: O Fuxico

Seu sobrinho Jordan Walker-Pearlman disse hoje à revista especializada “Variety” que o ator morreu em decorrência de complicações derivadas do Alzheimer.



O ator Gene Wilder, astro do filme ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’ (1971) foi indicado duas vezes ao Oscar

Foto: PurePeople

Também diretor, produtor e roteirista, Gene Wilder (Milwaukee, 1933) triunfou em Hollywood graças a seus papéis cômicos em filmes populares como “A fantástica fábrica de chocolate” (1971) e “Banzé no Oeste” (1974).

Gene Wilder nasceu como Jerome Silberman em uma família de imigrantes de origem russa e começou sua trajetória como intérprete nos anos 60 na Broadway.



O ator amercicano Gene Wilder morreu nesta segunda-feira, 29 de agosto de 2016

Foto: PurePeople

Sua estreia na sétima arte chegaria com um pequeno papel no filme “Bonnie e Clyde – Uma Rajada de Balas” (1967), dirigido por Arthur Penn e protagonizado por Warren Beatty e Faye Dunaway.

Nesse mesmo ano começou sua frutífera colaboração no mundo do cinema de comédia com o diretor e ator Mel Brooks graças ao filme “Primavera para Hitler” e Wilder, que foi duas vezes indicado ao Oscar, alcançaria seu período de maior popularidade nos anos 70.



Gene Wilder, com atuação marcante no filme ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’ (1971, no papel de Wily Wonka, morreu nesta segunda-feira, 29 de agosto de 2016

Foto: Getty Images / PurePeople

O ator também tentou a sorte atrás das câmeras e estreou como diretor em “O Irmão Mais Esperto de Sherlock Holmes” (1975), ao qual se seguiram os filmes “O Maior Amante do Mundo” (1977), “Amantes sensuais” (1980), “A dama de vermelho” (1984) e “Lua-de-mel assombrada” (1986).

O ator se casou ao longo de sua vida em quatro ocasiões e sua atual esposa era Karen Boyer, com quem estava casado desde 1991.



A causa da morte do ator americano Gene Wilder não foi informada pela sua família

Foto: Getty Images / PurePeople

EFE