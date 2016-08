Família de ex-gerente da TIM é encontrada morta em condomínio na Barra, no Rio

Quatro pessoas de uma mesma família foram encontradas mortas, por volta das 7 horas da manhã desta segunda-feira, 29, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Nabor Coutinho Oliveira Junior, ex-gerente de Marketing Sênior de Serviços Inovadores da operadora de telefonia TIM Brasil, teria matado a mulher, Lais Khouri, e pulado do 18º andar do Edifício Lagoa Azul, no condomínio de luxo Pedra de Itaúna, na Avenida das Américas, 11391.

Os filhos do casal, Arthur, de 7 anos, e Henrique, de 10, teriam sido atirados ou forçados pelo pai a pular e também morreram.

Os corpos foram encontrados da área do condomínio. O executivo teria deixado uma carta relatando problemas profissionais e temor quanto ao futuro. O texto será submetido à perícia pela Delegacia de Homicídios.

Nabor trabalhou na Tim Brasil até junho. De acordo com as informações em seu perfil no Facebook, ele estudou Engenharia de Software na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Gestão de Negócios no Ibmec RJ.