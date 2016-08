Manifestantes contra o impeachment bloqueiam Marginais e rodovias em SP

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

Manifestantes contra o impeachment e contra o governo interino de Michel Temer atearam fogo em pneus e fecharam todas as pistas da Marginal do Tietê, na altura da Ponte da Casa Verde, sentido Ayrton Senna, e da Marginal do Pinheiros, pouco antes da Ponte Transamérica, sentido centro, na manhã desta terça-feira, 30. O trânsito já estava muito congestionado nesses locais às 6h45.

Ao menos um envolvido nos protestos foi encaminhado ao 13º Departamento de Policial, na Avenida da Casa Verde, por dirigir um veículo carregado com pneus que seriam utilizados para bloquear vias. A ocorrência ocorreu às 7h15, na Praça Campo de Bagatelle, no bairro Santana, na zona norte de São Paulo.

Os manifestantes escreverem “Fora Temer” e “Não vai ter golpe” no asfalto, criaram barricadas e impedem o tráfego de veículos. Entre os movimentos que promovem os atos estão o Movimento dos Trabalhadores Sem-Teto (MTST), que publicou imagens dos atos em perfis da organização em redes sociais.

A Tropa de Choque, o Corpo de Bombeiros e funcionários da Companhia de Engenharia de

Tráfego (CET) estão na Marginal do Tietê, mas um grupo de cerca de 30 pessoas ainda continuava na pista às 7h. O fogo no local já foi extinto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, caminhões também foram acionados para atender

incêndios na Avenida das Nações Unidas e na Avenida Vital Brasil. Também há atos nas rodovias Raposo Tavares e Régis Bittencourt, além das avenidas Eusébio Matoso, Nove de Julho e Francisco Morato.