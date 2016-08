Papa Francisco se reúne em Roma com Mark Zuckerberg, do Facebook

O papa Francisco se reuniu nesta segunda-feira no Vaticano com o fundador e diretor-geral do Facebook, Mark Zuckerberg, e com a mulher do executivo, Priscilla Chan. A reunião ocorreu na residência de Santa Marta, casa de hóspedes do Vaticano e onde vive o pontífice.

Porta-voz do Vaticano, Greg Burke disse que um dos principais temas da reunião foi “como usar as tecnologias de comunicação para aliviar a pobreza, fomentar a cultura do encontro e fazer chegar uma mensagem de esperança, em especial aos mais necessitados”.

Fonte: Associated Press.