Possíveis destroços do voo MH370 são encontrados em Moçambique

O gerente de um hotel do sul de Moçambique afirmou nesta segunda-feira à AFP ter encontrado destroços de um avião nesta zona turística, onde outros restos pertencentes provavelmente ao avião desaparecido do voo MH370 da Malaysia Airlines foram achados nos últimos meses.

“É uma peça triangular” com dois lados de cerca de 1,2 metro e “parece que passou bastante tempo no oceano”, explicou Jean Viljoen, que encontrou o objeto em uma praia.

“É vermelho e branco de um lado, e do outro tem adesivos com nomes escritos. É possível ler alguns”, acrescentou, ressaltando que entregou a peça à polícia.

O Boeing 777 desapareceu por motivos desconhecidos em 8 de março de 2014 quando se dirigia de Kuala Lumpur a Pequim com 239 pessoas a bordo, em sua maioria cidadãos chineses. Trata-se de um dos maiores mistérios da história da aviação.

A peça foi encontrada em uma praia próxima a Morrumbene (sudeste), 280 km ao norte de Xai Xai, onde foram achados destroços de um avião em dezembro de 2015. Em março, outro pedaço foi achado, 220 km mais ao norte.

Até agora, a única prova de que o Boeing 777 caiu é um fragmento de asa encontrado em julho na ilha francesa de Reunião, no oceano Índico, pertencente, segundo as autoridades malaias e a justiça francesa, ao avião desaparecido.

Por sua vez, as autoridades australianas, que dirigem a busca pela aeronave, defendem que cinco pedaços encontrados em Moçambique, África do Sul e Ilhas Maurício procederiam provavelmente do MH370.