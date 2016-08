Brasil tem mais de 206 milhões de habitantes, estima IBGE

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo – Imagem Google

O Diário Oficial da União (DOU) traz nesta terça-feira, 30, as mais novas estimativas sobre a população brasileira feitas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pelos novos números, o País já conta com mais de 206 milhões de habitantes, número superior aos 204 milhões registrados ano passado.