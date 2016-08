Empresas oferecem 266 oportunidades de trabalho no VAGAS.com

Os interessados podem se inscrever por meio do portal

Buscapé, Beauty-Color, Beneficência Portuguesa, Amil, Easy Care, Polishop, Atento, Imovelweb e NET estão com 266 postos de trabalho abertos para profissionais com ensino médio, técnico e superior cursando/completo. Os interessados podem se inscrever por meio da VAGAS.com, o maior portal de carreiras do país. As oportunidades são para atuar em vários estados do Brasil.

Confira as vagas disponíveis:

Executivos de Contas

O Buscapé (o maior site de comparação de preços e produtos do Brasil), Polishop (grande rede varejista) e outras empresas estão em busca de executivos de contas. O profissional será responsável pela manutenção da carteira ativa de clientes, além de prospectar, orientar, desenvolver e fidelizar novos clientes. São requisitos ensino superior completo em Publicidade / Marketing / Engenharia ou áreas correlatas, pacote office e experiência comercial em veículos de mídia. Inglês avançado é imprescindível.

– 50 Vagas no total

– Diversos estados do Brasil (Grande SP, RJ, MG, CE, DF, GO, SC, PR, PB, SE e MS)

Para mais informações:http://www.vag.as/YcLsPUd

Beauty-Color: A Beauty-Color, uma das maiores empresas de beleza do Brasil, procura por promotores de vendas em diversas localidades. Quem tiver o ensino médio completo pode concorrer às oportunidades. São 8 vagas.

São Paulo – duas vagas na capital, uma em Mogi-Guaçu e uma em Campinas

Minas Gerais – uma vaga em Belo Horizonte

Paraná – uma vaga em Maringá

Santa Catarina – uma vaga em Chapecó e uma em Joinville

Para mais informações: http://www.vag.as/dXDA6YX



Fisioterapeuta

O Hospital Beneficência Portuguesa, a empresa de medicina Amil e a Easy Care Saúde (operadora de saúde), procuram por fisioterapeutas (diversas modalidades). As oportunidades são para São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Rondônia. É preciso ter ensino superior completo na área. São 18 vagas, de júnior a coordenador.

São Paulo – 4 vagas em São Paulo

Rio de Janeiro – 3 vagas no Rio de Janeiro e uma em Niterói

Minas Gerais – 4 vagas em Belo Horizonte

Distrito Federal – uma vaga em Brasília

Paraná – duas vagas em Curitiba, uma em Ponta Grossa e uma em Foz do Iguaçu

Rondônia – uma vaga em Porto Velho

Para mais informações:http://www.vag.as/ZVs3RnE

Atento: A Atento, empresa líder de serviços de gestão do relacionamento com clientes e terceirização de processos de negócios (CRM/BPO) na América Latina, está com diferentes vagas para profissionais com ensino fundamental e médio completo (Auxiliar de Manutenção, Mecânico de Manutenção, Eletricista de Manutenção, Encarregado de Manutenção, Mecânico de Refrigeração, Consultor de Vendas). As oportunidades (40) são para diversas localidades do Brasil.

São Paulo – 15 em São Paulo, 4 em Guarulhos, uma em Araçatuba e uma em Avaré

Rio de Janeiro – 8 vagas no Rio de Janeiro

Bahia – 4 vagas em Feira de Santana

Goiás – 4 vagas em Goiânia

Minas Gerais – 2 vagas em Belo Horizonte

Paraná – uma vaga em Curitiba

Para mais informações: http://www.vag.as/N-W77Na



Executivos de Vendas

A NET (operadora de telefonia, internet e TV a cabo), Imovelweb (um dos maiores sites de imóveis do Brasil) e outras empresas estão em busca de executivos de vendas. O profissional será responsável por visitar clientes diariamente, realizar a venda de produtos, planejar e executar o planejamento diário de suas vendas visando fidelização dos clientes e executar ações para o aumento da sua carteira. Quem tiver interesse basta ter o ensino médio completo para se inscrever.

– São 150 vagas

Para mais informações: http://www.vag.as/6FXE4My

