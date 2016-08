Arrocha universitário dará o tom no Coliseu do Forró nesta sexta-feira

Já foi comprovado que a Bahia foi dominada pelo arrocha. E a versão universitária tem um líder. A Kart Love. Um dos ícones do ritmo se apresenta nesta sexta-feira, dia 2, em Salvador. O Coliseu do Forró foi o espaço escolhido para a noite batizada de Baile do Kart Love. A partir das 22 horas, o público pode esperar muito romantismo, estimulado por canções que falam de amor.

A Kart Love, precursora do arrocha universitário, lançou no início do ano, a campanha “Eu Te Amo”, que deu origem a um disco homônimo com a primeira canção “Sei Que Te Amo”. O evento contará ainda com a participação de Gabriel Augusto e sua mistura de ritmos.

Kart Love – Com cinco anos, a banda começou sua carreira inovando. Foi a primeira banda de arrocha a colocar elementos tradicionais de bandas. Liderada pelo o músico, cantor, compositor e também comunicólogo, Lucas, batizou a formação como Arrocha Universitário, que tem como diferencial uma batida mais dinâmica, com a mistura de vários ritmos.

Entre as canções de sucesso, “Por Causa Dessa Mulher(Beber Mais Uma Vez)”, “Vai Lembrar”, “180 180 360”, “Bem Perto”, “Corno poeta”, “Sei Que Te Amo”, “Romance Rosa” e “Cão Sem Dono”. São oito discos, sendo seis promocionais,

dois DVDs e seis clipes já gravados.

COLISEU DO FORRÓ

Nada de rock, pop ou axé. No Coliseu, Patamares, o forte é forró. Lá é forró o ano todo, de todos os tipos, para todos os gostos. Conhecida como um dos principais destinos das noites de sexta-feira e sábado, já passaram pelo palco nomes como Trio Nordestino, Adelmário Coelho, Zelito Miranda, Estakazero, Quininho de Valente, Nando Cordel, Santana O Cantador, Targino Gondim, Estakazero e Flávio José. Sendo a única casa que já trouxe o grande ícone nordestino Dominguinhos, quatro vezes à Salvador. Quando se fala em estrutura, o Coliseu é referência por proporcionar muita comodidade ao público. O espaço conta com dois bares, banheiros climatizados, garçons volante e capacidade para acomodar 800 pessoas, sendo 300 sentadas e 500 em pé. O estacionamento é facilitado na porta do estabelecimento, trazendo mais comodismo aos clientes.

BAILE DO KART LOVE

Kart Love e Gabriel Augusto

Dia 02 de setembro (sexta-feira)

Horário: às 22 horas

Local: Coliseu do Forró

Endereço: Avenida Otávio Mangabeira – Patamares

Valor: R$40,00 (homem), R$ 30,00 (mulher)

Ingressos: No local

Informações: (71) 99316 – 7901

Classificação 18 anos

Fonte: Laboratório de Notícias